В Испании задержали водителя, воровавшего у пассажиров кредитные карты

Отмечается, что механизм действий был следующим: когда пассажир хотел расплатиться банковской картой, водитель делал вид, что терминал безналичной оплаты не работает. При второй попытке он устанавливал терминал так, чтобы видеть пин-код, который вводит человек. В определенный момент, отвлекая пассажира, он менял его банковскую карту на похожую (того же банка, но на другое имя). После этого водитель снимал наличные средства в банкоматах.