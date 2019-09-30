Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-30T13:43Z
https://ria.ru/20190930/1559275999.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/144349/03/1443490376_0:154:3008:1846_1036x0_80_0_0_5e0f358086bff3b1918da00474fa3f92.jpg
РИА Новости

В Испании задержали водителя, воровавшего у пассажиров кредитные карты

13:43 30.09.2019
325
© Fotolia / samantha vialАвтомобиль испанской полиции
Автомобиль испанской полиции
© Fotolia / samantha vial
Автомобиль испанской полиции. Архивное фото
МАДРИД, 30 сен - РИА Новости. Испанская полиция задержала в Мадриде водителя общественного транспорта, который воровал у пассажиров кредитные карты, сообщили в пресс-службе полиции испанской столицы.
Задержанному предъявлены обвинения в мошенничестве и краже.
Здание ФБР в Вашингтоне, США
28 сентября, 10:06Радио Sputnik
В Испании задержали россиянина по запросу США
Отмечается, что механизм действий был следующим: когда пассажир хотел расплатиться банковской картой, водитель делал вид, что терминал безналичной оплаты не работает. При второй попытке он устанавливал терминал так, чтобы видеть пин-код, который вводит человек. В определенный момент, отвлекая пассажира, он менял его банковскую карту на похожую (того же банка, но на другое имя). После этого водитель снимал наличные средства в банкоматах.
Следствие установило, что жертвами водителя стали как минимум 40 человек, однако не исключает, что их может быть больше. Сумма ущерба оценивается в 26 тысяч евро.
302001
Обсудить 0
Мадрид (город)ИспанияВ мире
Рекомендуем
Автомобиль, на котором перемещались убитые в ЦАР журналисты. Стоп-кадр программы Вести недели
Журналист ВГТРК рассказал о попытке напасть на его группу в ЦАР
РИА
Новости
Член группировки Аш-Шабаб
СМИ: боевики "Аш-Шабаб" напали на американскую военную базу в Сомали
Акции протеста в Барселоне
Эксперты оценили перспективы движения за независимость Каталонии
Пожар на судне в порту, Южная Корея. 28 сентября 2019
На горевшем в Южной Корее танкере обнаружили утечку химикатов
Лента
новостей
Сотрудники полиции в Испании
Задержанный в Испании россиянин отказался от добровольной экстрадиции в США
Сотрудник охраны рядом с торговым центром
Правительство одобрило повышение штрафа за незаконную охранную деятельность
Белорусско-украинская граница
Украинец пытался прорваться на машине через госграницу с Белоруссией
Прохожие в деловом центре Бангкока
Жителей Бангкока призвали надеть маски из-за загрязненного воздуха
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Хакасии женщина позволила знакомому за деньги изнасиловать своих дочерей
Статуя Фемиды
В Испании женщину приговорили к пожизненному заключению за убийство ребенка
Испанский оперный певец Хосе Каррерас во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня
Каррерас прокомментировал секс-скандал вокруг Доминго
Скорая помощь в Турции
В Анкаре при наезде автобуса на остановку погибли три человека
Полиция
Нижегородец второй год мучает соседей записью конского ржания и топота
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:03На Сахалине уволили санитарку, подозреваемую в смерти ребенка
09:01На параде в Пекине впервые показали беспилотник "Острый меч"
09:01СМИ: сокращение чиновников может обойтись в почти пять миллиардов рублей
09:01Китай представил новые баллистические ракеты подводных лодок "Цзюйлан-2"
09:00На Тайване обрушился мост, есть пострадавшие
08:57Минобороны подало иск к РКК "Энергия" на пять миллиардов рублей
08:56В Сургуте шесть человек пострадали в крупном ДТП
08:55Силовики разместили в Донбассе тяжелую артиллерию, заявили в ДНР
08:52На Сахалине проверят детский дом после гибели воспитанницы
08:49Глава РЖД рассказал о тестировании технологии 5G-связи
08:44Прощание с Марком Захаровым состоится в "Ленкоме" во вторник
08:33В дагестанском селе семь человек отравились угарным газом в частном доме
08:30США не должны диктовать Индии, у кого покупать вооружение, заявили в Дели
08:28Cиловики 15 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
08:19В Москве зафиксировали рекордно низкое атмосферное давление для 1 октября
08:11В Петербурге закрыли затворы дамбы из-за угрозы наводнения
07:54Житель Благовещенска напал с ножом на сотрудницу офиса микрозаймов
07:45В Японском море вблизи Приморья произошло землетрясение
07:42Военные и полиция заявили о поддержке президента Перу
07:41Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с 70-летием образования Китая
Лента новостейМолния