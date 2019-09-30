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РИА Новости

Проблемы окружающий среды объединяют азиатские страны, считает эксперт

13:40 30.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкТрубы ТЭЦ
Трубы ТЭЦ
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Трубы ТЭЦ. Архивное фото
СОЧИ, 30 сен - РИА Новости. Борьба с загрязнением окружающей среды может стать связующим звеном между странами Азии, считает профессор Университета Кэйо Юичи Хосоя.
"Это та сфера, которая связывает азиатские страны. Мы можем видеть какую-то надежду", - заявил он журналистам в ходе пресс-подхода на полях ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай".
В качестве примера эксперт привел возможности для сотрудничества между Японией и Китаем. Обе страны испытывают трудности из-за загрязнения воздуха и воды. Токио обладает технологиями, которые могут помочь решить проблему, а у Китая есть опыт в борьбе с загрязнением окружающей среды.
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