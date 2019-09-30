Проблемы окружающий среды объединяют азиатские страны, считает эксперт

"Это та сфера, которая связывает азиатские страны. Мы можем видеть какую-то надежду", - заявил он журналистам в ходе пресс-подхода на полях ежегодного заседания дискуссионного клуба "Валдай".

В качестве примера эксперт привел возможности для сотрудничества между Японией и Китаем. Обе страны испытывают трудности из-за загрязнения воздуха и воды. Токио обладает технологиями, которые могут помочь решить проблему, а у Китая есть опыт в борьбе с загрязнением окружающей среды.