На Урале полиция проверила размещенные в соцсети откровенные фото тренера

ЧЕЛЯБИНСК, 30 сен — РИА Новости. Полиция проверила размещенные в соцсети откровенные фотографии тренера Екатерины Конопенко, уволенной из детско-юношеского центра "Максимум" в Магнитогорске, факты жестокого обращения женщины с дочерью не выявлены, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По данным областной прокуратуры, в ходе проверки обращения уполномоченного по правам человека в регионе установлено, что в соцсети "ВКонтакте" содержатся фотографии педагога юношеского центра "Максимум" Екатерины Конопенко, а также мужчины в обнаженном виде. В связи с этим прокуратурой внесено представление об устранении нарушений норм законодательства, по результатам рассмотрения представления работодателем принято решение об увольнении педагога. Конопенко была уволена в соответствии с пунктом 8 статьи 81 ТК России "Расторжение трудового договора по инициативе работодателя в связи с совершением работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы".

По данным ГУ МВД России по региону, полиция провела проверку обращения о том, что местная жительница не исполняет обязанности по воспитанию несовершеннолетней дочери, размещает в социальной сети фотографии своего ребенка, пропагандирующие культ насилия и жестокости (девочка на фотографиях держала в руках оружие).

"Установлено, что снимки были сделаны более десяти лет назад. Во время фотосессии в отношении несовершеннолетней никаких противоправных деяний не осуществлялось, снимки сделаны в рамках художественной фотоссесии", — говорится в сообщении. Указанные в обращении сведения не подтвердились, поясняет полиция.