В Берлине рассказали о позиции в отношении антироссийских санкций

БЕРЛИН, 30 сен - РИА Новости. Позиция Берлина в отношении антироссийских санкций остается прежней, необходим содержательный прогресс в реализации минских договоренностей, заявил на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Позиция федерального правительства остается неизменной, необходим содержательный прогресс в реализации минских договоренностей, чтобы можно было думать об ослаблении или снятии санкций. Над этим прогрессом мы пытаемся работать изо всех сил совместно с другими участниками нормандского формата", - сказал Зайберт, добавив, что "позитивными и вызывающими надежду сигналами" стало недавнее освобождение Россией и Украиной задержанных лиц, а также разведение сил в станице Луганская.

Как добавил присутствовавший на брифинге представитель МИД ФРГ Райнер Бройль, речь идет "не о немецких, а о европейских санкциях", решение по которым "принимается не в Берлине".

"Наша позиция ясна: минские соглашения должны быть реализованы, и не частично или отдельными пунктами, но как минские соглашения. Это наша позиция, к этому привязаны санкции, и это остается неизменным", - сказал он.

"Я беру назад слово "ослабление", позицией правительства остается, что Минск должен быть реализован, содержательно и в его важных призывах. Мы еще очень далеки от этого", - добавил после выступления коллеги Зайберт.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.