Эксперты оценили перспективы движения за независимость Каталонии

МАДРИД, 30 сен - РИА Новости, Елена Шестернина. Радикализация движения за независимость Каталонии неизбежна, но терроризм вряд ли возможен, считают эксперты, опрошенные РИА Новости в преддверии двухлетия с момента проведения в Каталонии незаконного референдума о независимости.

Первого октября исполняется два года с момента проведения референдума. За неделю до этой даты в автономном сообществе были задержаны девять членов организации Комитеты защиты республики, которые планировали насильственные акции, в том числе захват каталонского парламента.

Что произошло

Двадцать третьего сентября Гражданская Гвардия задержала девять человек, связанных с каталонским движением за независимость, которые "могли готовить насильственные акции". Двоих из них позже отпустили. Все они – члены так называемых Команд тактического ответа (ERT), входящих в состав радикальной организации Комитеты защиты республики. Они собирались приурочить акции ко второй годовщине референдума о независимости и объявлению Верховным судом приговора по "каталонскому делу", которое ожидается в первой половине октября (по нему проходят 12 человек, в том числе бывшие члены правительства Карлеса Пучдемона и экс-спикер парламента). Двое задержанных в ходе допросов признали, что готовили "акции саботажа", однако, по их словам, они не могут квалифицироваться как терроризм. Они рассказали, что собирались изготовить взрывные устройства и "наделать шума".

По данным следствия, объектами нападений могли стать каталонский парламент, казармы Гражданской гвардии (туда, считает следствие, подозреваемые собирались отправить по почте самодельные бомбы), электроэнергетическая сеть, телефонные вышки, кроме того, они собирались перекрыть одну из важнейших трасс в Каталонии. По данным газеты ABC, помощь в осуществлении захвата парламента им должен был оказать глава женералитета Ким Торра. Судья Мануэль Гарсия Кастельон заявил, что прекурсоры взрывчатых веществ, найденные при обысках, планировалось использовать "аналогично техникам, разработанным в соответствии со стандартами исторических террористических организаций, таких как ЭTA или Terra Lliure".

Сейчас семеро задержанных находятся в мадридской тюрьме Сото-дель-Реаль. Судья предъявил им обвинения в принадлежности к террористической группировке, владении взрывчатыми материалами и заговоре с целью причинения разрушений.

В Каталонии и в Мадриде прошли митинги в поддержку арестованных. Ким Торра обвинил испанские власти в попытке "криминализировать движение за независимость" и "построить ложный рассказ любой ценой". "Мы не можем осудить то, чего не существует", - заявил он в воскресенье в ответ на призывы испанских властей осудить насильственные планы Комитетов.

Каталонский парламент, в котором у партий, поддерживающих независимость, абсолютное большинство, принял ряд резолюций, в которых заявил о поддержке "гражданского и институционного неповиновения" в ответ на приговор по делу о референдуме 2017 года. В одной из резолюций говорится, что в случае обвинительного приговора последует ответ каталонских властей, который будет заключаться в "осуществлении права на самоопределение" и требовании амнистии. Парламентарии также потребовали вывести подразделения Гражданской гвардии с территории автономного сообщества и отправить в отставку представителя правительства Испании в Каталонии Тересу Кунильеру. В ответ испанское правительство пообещало оспорить принятые резолюции в Конституционном суде.

Ответственность на руководстве

Ответственность за радикализацию движения за независимость лежит на руководстве Каталонии, в первую очередь на Киме Торре, считает политолог и журналист, автор фильма "Диссиденты: цена за несогласие в националистической Каталонии" (он вышел за год до референдума, в 2016 году) Фран Хурадо.

"Радикализация была ожидаемой, потому что руководство Каталонии убедило многих, что независимость в одностороннем порядке законна и что она произойдет очень быстро. Сейчас значительная часть тех, кто поддерживает движение, разочарована", - говорит Хурадо РИА Новости. В качестве аргумента он привел тот факт, что на митинге 11 сентября, в Национальный день Каталонии, на улицы Барселоны вышло значительно меньше людей, чем в предыдущие годы – по оценкам полиции, около 600 тысяч, до этого выходил миллион и больше. "Это не значит, что те, кто не пришел, отказались от своих идей, они по-прежнему поддерживают независимость, но они разочарованы и отдаляются от активного участия в политических акциях", - считает журналист. Одновременно усиливается наиболее радикальное течение – Комитеты защиты республики, появившиеся два года назад. В течение этого времени они неоднократно пытались громко заявить о себе, перекрывая дороги, устраивая беспорядки на митингах. Однако до сих пор о подозрениях в терроризме речи не шло.

В истории движения за независимость Каталонии существовала террористическая группировка – "Свободная земля" (Terra Lliure), действовавшая с 1978 по 1991 годы. В общей сложности она совершила 200 терактов, однако они обходились в основном без человеческих жертв, за все время существования группировки погибла одна пожилая женщина и четверо террористов (последние в основном от неосторожного обращения со взрывчаткой). "Свободная земля" заявила о самороспуске в 1991 году. Некоторые ее члены присоединились к партии "Левые республиканцы Каталонии", которая потребовала от них полностью отказаться от терроризма.

В сентябре 2019 года бывший глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон, скрывающийся от испанского правосудия в Бельгии, принял в своей резиденции в Ватерлоо основателя "Свободной земли" Фреди Бентаначса (Fredi Bentanachs). Сейчас этот человек, тренировавшийся в конце 1970-х у террористов баскской организации ЭТА, устроивший в 1979 году два теракта в Барселоне и отсидевший несколько лет в тюрьме, связан с Комитетами защиты республики. Зачастую его можно увидеть на мероприятиях, в которых участвует нынешний глава женералитета Ким Торра.

Другой основатель "Свободной земли" Карлес Састре, отсидевший за терроризм более десяти лет, возглавляет левый профсоюз Intersindical CSC, выступающий за независимость Каталонии. "Это небольшой профсоюз, но он имеет большой потенциал в плане проведения митингов. Састре регулярно появляется на общественном телеканале TV3, пользуется уважением в националистическом истеблишменте, к нему там относятся как к герою. Движение за независимость не сомневаясь привлекает людей с террористическим прошлым", - рассказал Хурадо.

По мнению политолога, в Каталонии сложилась парадоксальная ситуация: при том, что, по исследованиям, лишь 10% поддерживают объявление независимости в одностороннем порядке, именно эту идею отстаивает женералитет и абсолютное большинство парламента. "Они заставляют людей думать, что Испания – страна, где нет демократических свобод, что абсолютно ложно. Они занимаются пропагандой, утверждая, что право на отделение в одностороннем порядке – одно из основных", - добавил Хурадо.

По мнению политолога, после оглашения приговора Верховным судом по "каталонскому делу" власти автономного сообщества "попытаются устроить большую пропагандистскую волну, заставить думать людей, что приговор диктовали заранее, они очевидно будут накалять обстановку".

"Будут акции протестов, беспорядки, но не уверен, что им удастся добиться тех масштабов, которые были два года назад. Среди людей, которые поддерживают независимость в одностороннем порядке, есть радикалы, и часть из них готовы к насильственным действиям. Другой вопрос – смогут ли они. Действия "Свободной земли" были не очень эффективными. Но в любом случае эта радикализация очень опасна и ничего нельзя исключать", - считает Хурадо.

Радикализация идет давно

По данным организации "Гражданский импульс", отстаивающей соблюдение конституции, с начала года по август было зафиксировано 179 случаев политического насилия, причем девять из десяти были совершены сторонниками независимости. "Да, это были небольшие инциденты: надписи на стенах, оскорбления людей, которые придерживаются другой идеологии, угрозы, но они свидетельствуют о постоянном давлении на тех, кто не относит себя к сторонникам независимости", - говорит РИА Новости председатель организации Хосе Доминго.

По его мнению, арест членов Комитетов защиты республики "свидетельствует о том, что происходит качественный скачок". "Подготовка взрывчатых веществ, цель которых посеять террор, – это терроризм. Использование химических элементов в этих целях, разрушение коммуникаций, электролиний имеет политические цели, запугать часть населения", - говорит Доминго.

Он также обращает внимание на риторику политического руководства Каталонии, в том числе Кима Торры, которое "постоянно призывает к неподчинению и конфронтации", при том, что постоянно повторяет фразу о "мирном характере движения".

Впрочем, по мнению Доминго, радикальное течение движения за независимость не обладает потенциалом со временем превратиться в аналог баскской террористической организации ЭТА (прекратила свое существование в прошлом году, ее жертвами стали более 850 человек). "Во власти политиков избежать этого. Создание напряжения, разочарования, призывы к неповиновению со стороны части политиков не лучшая почва для создания мирного общества", - заявил Доминго.

Приговор – реакция

Журналист и политолог Антонио Маэстре также считает, что вооруженная борьба на улицах Каталонии по баскскому сценарию вряд ли возможна. "У баскского терроризма очень глубокие исторические корни, со времен франкизма. Могут быть наиболее радикальные элементы в движении за независимость Каталонии, которые могут прибегнуть к саботажу, уличному насилию, жечь контейнеры. Но терроризм типа ЭТА, жертвами которого стали сотни человек, невозможен. По крайней мере сейчас. Каталония крайне далека от появления группы, которая будет вести вооруженную борьбу", - считает он.

Маэстре полагает, что задержанные активисты Комитетов защиты республики планировали акции саботажа, речь не идет о терроризме.

"Нет данных следствия, что эти люди могли планировать теракты против людей. Из материалов расследования следует, что они собирались устроить акции саботажа, как они сказали "устроить шум", - сказал РИА Новости политолог. Он также призывает "быть аккуратнее" с заявлениями Национального суда, поскольку уже были прецеденты безосновательных обвинений в терроризме.

"Например, такие обвинения были предъявлены Национальным судом одному из членов группы анархистов, он провел в заключении полтора года. У него изъяли жидкости, которые, как утверждалось, могли быть использованы в изготовлении взрывчатых веществ. В итоге суд пришел к выводу, что это не соответствует действительности", - рассказал Маэстре.

Развитие ситуации в Каталонии, по его мнению, зависит от вердикта, который вынесет Верховный суд. "Сторонники независимости не примут обвинительный приговор ни при каких обстоятельствах. Но чем жестче будет вердикт, тем жестче будет реакция. Думаю, что правительство Испании может применить 155 статью конституции (о введении прямого правления центральных властей в автономном сообществе), если ситуация будет сложной", - добавил он.