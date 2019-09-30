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РИА Новости

Журналист ВГТРК показал место убийства российских журналистов в ЦАР

13:32 30.09.2019
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Специальный корреспондент ВГТРК Александр Рогаткин показал место убийства российских журналистов в ЦАР. Сюжет вышел в эфире программы "Вести недели".
Трагедия произошла в конце июля 2018 года. Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль снимали в ЦАР репортаж о базе ЧВК Вагнера, заказчиком выступал "Центр управления расследованиями" Михаила Ходорковского. Во время выполнения задания их убили.
На расстоянии 23 километров от города Сибю вблизи деревни Кпаку автомобиль журналистов был остановлен группой вооруженных людей негроидной расы, говоривших по-арабски. Нападавшие приказали всем выйти из машины, стали требовать отдать вещи, фото- и видеоаппаратуру. После отказа и попытки сопротивления неустановленные лица расстреляли российских граждан. Водитель воспользовался тем, что внимание нападавших отвлечено, и на автомобиле покинул место происшествия.
На кадрах видна проселочная дорога, посреди которой остановили машину журналистов. На обочине по обеим сторонам растут высокие заросли травы, которые, предположительно, стали местом засады нападавших.
В настоящее время расследование уголовного дела по факту гибели российских журналистов на территории ЦАР продолжается.
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Убийство российских журналистов в ЦАРЦАРРоссияВ мире
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