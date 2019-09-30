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РИА Новости

ПФР разъяснил изменение списка документов, необходимых при приеме на работу

13:31 30.09.2019 (обновлено: 16:07 30.09.2019)
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© Depositphotos / V.AnisimovТрудовая книжка
Трудовая книжка
© Depositphotos / V.Anisimov
Трудовая книжка. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Россияне при устройстве на работу могут предъявлять СНИЛС в виде пластиковой карточки, бумажного уведомления или в электронном виде, рассказали РИА Новости в Пенсионном фонде России.
Как сообщили в ПФР, 29 сентября была опубликована новая форма уведомления, по которой будут формироваться сведения о СНИЛС.
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"В настоящее время при устройстве на работу человек может предъявить СНИЛС любым удобным способом: в виде пластиковой или ламинированной зеленой карточки, которая выдавалась ранее, в виде бумажного уведомления, которое выдается сегодня, либо в электронном виде, предварительно получив эту информацию из личного кабинета", — говорится в сообщении ПФР.
В ПФР пояснили, что утверждение новой формы для формирования сведений о СНИЛС кардинально не влияет на правила приема на работу.
СНИЛС — страховой номер индивидуального лицевого счета, который человек получает после регистрации в системе обязательного пенсионного страхования ПФР. Через СНИЛС собираются данные о стаже, доходе, уплаченных страховых взносах, что важно при назначении пенсии.
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