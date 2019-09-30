ПФР разъяснил изменение списка документов, необходимых при приеме на работу

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Россияне при устройстве на работу могут предъявлять СНИЛС в виде пластиковой карточки, бумажного уведомления или в электронном виде, рассказали РИА Новости в Пенсионном фонде России.

Как сообщили в ПФР, 29 сентября была опубликована новая форма уведомления, по которой будут формироваться сведения о СНИЛС.

"В настоящее время при устройстве на работу человек может предъявить СНИЛС любым удобным способом: в виде пластиковой или ламинированной зеленой карточки, которая выдавалась ранее, в виде бумажного уведомления, которое выдается сегодня, либо в электронном виде, предварительно получив эту информацию из личного кабинета", — говорится в сообщении ПФР.

В ПФР пояснили, что утверждение новой формы для формирования сведений о СНИЛС кардинально не влияет на правила приема на работу.