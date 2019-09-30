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РИА Новости

Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на 2020-2022 годы

13:31 30.09.2019 (обновлено: 15:55 30.09.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкСотрудник аппарата правительства подготавливает документы и материалы проекта бюджета на 2020-2022 годы
Сотрудник аппарата правительства подготавливает документы и материалы проекта бюджета на 2020-2022 годы
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Правительство внесло на рассмотрение депутатов Госдумы проект федерального бюджета на 2020-2022 годы, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.
Текст законопроекта кабмин опубликовал на предыдущей неделе.
Дом правительства РФ
19 сентября, 13:35РИА Новости
Правительство одобрило проект бюджета на 2020-2022 годы
Согласно документу, в 2020 году доходы планируются на уровне 20,4 триллиона рублей (в том числе дополнительные нефтегазовые — 2,3 триллиона рублей), расходы — 19,5 триллиона рублей, профицит — 0,9 триллиона рублей. Прогнозируемый объем ВВП — 112,86 триллиона рублей, инфляция не более трех процентов.
В 2021 году доходы бюджета планируются на уровне 21,2 триллиона рублей (дополнительные нефтегазовые — 2,2 триллиона рублей), расходы — 20,6 триллиона рублей, профицит — 0,6 триллиона рублей.
В 2022-м — 22,06 триллиона (2,03 триллиона), 21,77 триллиона и 0,29 триллиона рублей соответственно.
Объем ВВП на 2021 год прогнозируется на уровне 120,364 триллиона рублей, на 2022-й — 128,508 триллиона рублей, инфляция — не более четырех процентов в год.
На принятие проекта федерального бюджета в трех чтениях Бюджетный кодекс отводит 60 дней.
Совет Госдумы рассмотрит документ на внеочередном заседании 2 октября.
После этого проект направят в Совет Федерации, Центробанк, Счетную и Общественную палаты, регионы, профильные комитеты.
Заседание Госдумы РФ
19 сентября, 14:06РИА Новости
Госдума сделала надбавки к НДПИ на нефть и газ бессрочными
Премьер-министр Дмитрий Медведев ранее пояснял, что при формировании бюджета правительство опиралось на консервативные прогнозы и исходило из того, что он будет профицитным на протяжении всех трех лет.
Источник в пресс-службе правительства на минувшей неделе сообщил, что основной приоритет расходов бюджета — социальная сфера и повышение уровня жизни россиян.
В частности, расходы на здравоохранение в 2020-м увеличатся почти на 50% по сравнению с текущим годом.
Проект бюджета рассчитан с учетом бюджетного правила, по которому все доходы от нефтегазового экспорта при цене нефти выше 42,4 доллара за баррель будут направляться в резервы.
Первое заседание осенней сессии Госдумы РФ
26 сентября, 17:06РИА Новости
Володин посетовал на полупустой зал при обсуждении отчета о бюджете
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Правительство РоссииДмитрий МедведевГосдума РФРоссияЭкономика
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