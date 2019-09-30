Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на 2020-2022 годы

Сотрудник аппарата правительства подготавливает документы и материалы проекта бюджета на 2020-2022 годы

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Правительство внесло на рассмотрение депутатов Госдумы проект федерального бюджета на 2020-2022 годы, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Текст законопроекта кабмин опубликовал на предыдущей неделе.

Согласно документу, в 2020 году доходы планируются на уровне 20,4 триллиона рублей (в том числе дополнительные нефтегазовые — 2,3 триллиона рублей), расходы — 19,5 триллиона рублей, профицит — 0,9 триллиона рублей. Прогнозируемый объем ВВП — 112,86 триллиона рублей, инфляция не более трех процентов.

В 2021 году доходы бюджета планируются на уровне 21,2 триллиона рублей (дополнительные нефтегазовые — 2,2 триллиона рублей), расходы — 20,6 триллиона рублей, профицит — 0,6 триллиона рублей.

В 2022-м — 22,06 триллиона (2,03 триллиона), 21,77 триллиона и 0,29 триллиона рублей соответственно.

Объем ВВП на 2021 год прогнозируется на уровне 120,364 триллиона рублей, на 2022-й — 128,508 триллиона рублей, инфляция — не более четырех процентов в год.

На принятие проекта федерального бюджета в трех чтениях Бюджетный кодекс отводит 60 дней.

Совет Госдумы рассмотрит документ на внеочередном заседании 2 октября.

После этого проект направят в Совет Федерации, Центробанк, Счетную и Общественную палаты, регионы, профильные комитеты.

Премьер-министр Дмитрий Медведев ранее пояснял, что при формировании бюджета правительство опиралось на консервативные прогнозы и исходило из того, что он будет профицитным на протяжении всех трех лет.

Источник в пресс-службе правительства на минувшей неделе сообщил, что основной приоритет расходов бюджета — социальная сфера и повышение уровня жизни россиян.

В частности, расходы на здравоохранение в 2020-м увеличатся почти на 50% по сравнению с текущим годом.