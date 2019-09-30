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РИА Новости

Евпатории могут вернуть статус всероссийской детской здравницы

13:28 30.09.2019 (обновлено: 13:34 30.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСобор Святителя Николая Чудотворца в Евпатории
Собор Святителя Николая Чудотворца в Евпатории
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Собор Святителя Николая Чудотворца в Евпатории. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Совет при президенте РФ по реализации нацстратегии в интересах детей обратился к главе государства с предложением вернуть Евпатории статус всероссийской детской здравницы, Владимир Путин это предложение поддержал, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в понедельник на заседании организационного комитета первого Национального форума "Здоровье и безопасность детей".
Говоря о вопросах здравоохранения в стране, Матвиенко отметила важность развития системы реабилитации детей. "К сожалению, часть детских санаториев, которые перешли к профсоюзам, они либо перепрофилированы, либо требуется серьезный ремонт. Таким образом, снизилась доступность детей к курортному лечению", - сказала сенатор.
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Она сообщила, что совет при президенте РФ обратился к главе государства с предложением "вернуть Евпатории статус всероссийской детской здравницы". "Президент это предложение поддержал, сейчас идет диалог с правительством", - сказала Матвиенко.
По ее словам, речь идет о том, чтобы включить восстановление детских оздоровительных учреждений в программу развития Крыма. Эту инициативу поддерживают и власти полуострова, отметила сенатор.
"Надеюсь, вице-премьер РФ Дмитрий Козак в ближайшее время проведет согласительное совещание, где будут приняты необходимые решения", - заключила парламентарий.
В советские годы на отдых в Крым направлялись дети изо всех бывших союзных республик, а общее число отдыхающих в пиковые годы (конец 1980-х годов) доходил до 9 миллионов человек. Наиболее востребованным регионом Крыма для оздоровления детей всегда считалась Евпатория на западном побережье полуострова.
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