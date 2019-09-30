Евпатории могут вернуть статус всероссийской детской здравницы

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Совет при президенте РФ по реализации нацстратегии в интересах детей обратился к главе государства с предложением вернуть Евпатории статус всероссийской детской здравницы, Владимир Путин это предложение поддержал, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в понедельник на заседании организационного комитета первого Национального форума "Здоровье и безопасность детей".

Говоря о вопросах здравоохранения в стране, Матвиенко отметила важность развития системы реабилитации детей. "К сожалению, часть детских санаториев, которые перешли к профсоюзам, они либо перепрофилированы, либо требуется серьезный ремонт. Таким образом, снизилась доступность детей к курортному лечению", - сказала сенатор.

Она сообщила, что совет при президенте РФ обратился к главе государства с предложением "вернуть Евпатории статус всероссийской детской здравницы". "Президент это предложение поддержал, сейчас идет диалог с правительством", - сказала Матвиенко.

По ее словам, речь идет о том, чтобы включить восстановление детских оздоровительных учреждений в программу развития Крыма. Эту инициативу поддерживают и власти полуострова, отметила сенатор.

"Надеюсь, вице-премьер РФ Дмитрий Козак в ближайшее время проведет согласительное совещание, где будут приняты необходимые решения", - заключила парламентарий.