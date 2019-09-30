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РИА Новости

Президент Молдавии выразил соболезнования в связи со смертью Ширака

13:25 30.09.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПеред началом траурной церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком у церкви Сен-Сюльпис
Перед началом траурной церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком у церкви Сен-Сюльпис
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Перед началом траурной церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком у церкви Сен-Сюльпис
КИШИНЕВ, 30 сен — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон в понедельник выразил соболезнования семье бывшего французского лидера Жака Ширака и народу Франции в связи с его кончиной.
"От имени народа Республики Молдова и от себя лично выражаю искренние соболезнования французскому народу в связи с кончиной президента Жака Ширака, исключительной личности, символической фигуры Французской республики, сторонника мира и солидарности между народами. В эти тяжелые моменты мы рядом со скорбящей семьей и всем французским народом", - говорится в телеграмме Додона президенту Франции Эммануэлю Макрону. Ее текст приводит сам Додон на своей странице в Facebook.
Президент РФ В. Путин перед началом траурной церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком у церкви Сен-Сюльпис. 30 сентября 2019
Вчера, 13:03РИА Новости
Путин приехал в церковь Сен-Сюльпис на церемонию прощания с Жаком Шираком
По словам молдавского президента, Ширак завоевал симпатии соотечественников и всего мира благодаря важному вкладу, который он внес в продвижение гуманизма и общечеловеческих ценностей.
"Молдо-французские дружественные отношения получили значительный импульс после официального визита Жака Ширака в нашу страну в период, когда у нас возрождалась демократия и уважение основных прав человека", - добавил Додон.
Жак Ширак скончался в возрасте 86 лет 26 сентября в Париже. Он занимал пост президента Франции с 1995 по 2007 год, на протяжении 18 лет был мэром Парижа. Ширак будет похоронен на кладбище Монпарнас в Париже рядом со своей старшей дочерью Лоранс. Тридцатого сентября объявлено днем национального траура по Шираку, в церкви Сен-Сюльпис в Париже проходит служба, на которой будет присутствовать президент Франции Макрон и лидеры других государств.
Лев французской политики Жак Ширак
© REUTERS / Charles Platiau/ File Photo

Политическая карьера Жака Ширака началась в 1962 году, когда он начал работать в аппарате премьера Жоржа Помпиду.

Президент Франции Жак Ширак. 2006 год
1 из 14

Политическая карьера Жака Ширака началась в 1962 году, когда он начал работать в аппарате премьера Жоржа Помпиду.

© REUTERS / Charles Platiau/ File Photo
© AFP 2019

Ширак получил от Помпиду прозвище "Бульдозер" — за эффективность и напористость.

Премьер-министр Франции Жак Ширак. 20 апреля 1976 года
2 из 14

Ширак получил от Помпиду прозвище "Бульдозер" — за эффективность и напористость.

© AFP 2019
© REUTERS / Charles Platiau/File Photo

С 1977 до 1995 года Жак Ширак был мэром Парижа.

Президент Франции Жак Ширак обменивается рукопожатиями с местными жителями по прибытии в аэропорт им. Памандзи на Майотте. 19 мая 2001 года
3 из 14

С 1977 до 1995 года Жак Ширак был мэром Парижа.

© REUTERS / Charles Platiau/File Photo
© REUTERS / Jacques Brinon/Pool/File Photo

Он единственный политик в истории Пятой республики, дважды становившийся премьером.

Президент Франции Жак Ширак. 8 мая 2007 года
4 из 14

Он единственный политик в истории Пятой республики, дважды становившийся премьером.

© REUTERS / Jacques Brinon/Pool/File Photo
© REUTERS / Regis Duvignau/ File Photo

В 1988 году Ширак выставил свою кандидатуру на президентских выборах, но проиграл Франсуа Миттерану.

Премьер-министр Франции Жак Ширак в Бордо. 11 марта 1988 года
5 из 14

В 1988 году Ширак выставил свою кандидатуру на президентских выборах, но проиграл Франсуа Миттерану.

© REUTERS / Regis Duvignau/ File Photo
© AFP 2019 / Gérard Fouet

В 1995 году Ширак вновь баллотировался на пост президента. На сей раз ему противостоял социалист Лионель Жоспен. Ширак обошел его во втором туре.

Президент Франции Жак Ширак (слева) и Омар Бонго во время визита в Габон. 16 июля 1996 года
6 из 14

В 1995 году Ширак вновь баллотировался на пост президента. На сей раз ему противостоял социалист Лионель Жоспен. Ширак обошел его во втором туре.

© AFP 2019 / Gérard Fouet
© РИА Новости / Борис Бабанов

Жак Ширак провел в Елисейском дворце 12 лет. Его президентство стало вторым по продолжительности в истории Франции после 14-летнего правления Миттерана.

Михаил Горбачев (в центре) и Раиса Горбачева (2 слева) во время встречи с мэром Парижа Жаком Шираком (2 справа)
7 из 14

Жак Ширак провел в Елисейском дворце 12 лет. Его президентство стало вторым по продолжительности в истории Франции после 14-летнего правления Миттерана.

© РИА Новости / Борис Бабанов
© REUTERS / Peter MacDiarmid/ File Photo

Во время правления Ширака Франция вступила в экономический и валютный союз и укрепила позиции в ЕС, сблизившись с Великобританией.

Британская королева Елизавета II и президент Франции Жак Ширак. 6 июня 2004 года
8 из 14

Во время правления Ширака Франция вступила в экономический и валютный союз и укрепила позиции в ЕС, сблизившись с Великобританией.

© REUTERS / Peter MacDiarmid/ File Photo
© AFP 2019

Ширак был женат на Бернадетт Шодрон де Курсель, в семье выросли две родные дочери и одна приемная.

Премьер-министр Франции Жак Ширак, его жена Бернадетт и дети Клод и Лоуренс
9 из 14

Ширак был женат на Бернадетт Шодрон де Курсель, в семье выросли две родные дочери и одна приемная.

© AFP 2019
© РИА Новости

Владимир Путин направил супруге Жака Ширака соболезнования в связи с его кончиной, отметив, что искренне восхищался интеллектом и огромными знаниями политика.

Президент России Владимир Путин и президент Франции Жак Ширак (слева направо) на церемонии открытия памятника генералу Шарлю де Голлю
10 из 14

Владимир Путин направил супруге Жака Ширака соболезнования в связи с его кончиной, отметив, что искренне восхищался интеллектом и огромными знаниями политика.

© РИА Новости
© РИА Новости / Владимир Родионов

Ширак любил Россию и русский язык, а в молодости даже переводил "Евгения Онегина" на французский.

Слева направо: президент США Билл Клинтон, президент РФ Борис Ельцин, президент Франции Жак Ширак после подписания Основополагающего акта Россия-Нато
11 из 14

Ширак любил Россию и русский язык, а в молодости даже переводил "Евгения Онегина" на французский.

© РИА Новости / Владимир Родионов
© REUTERS / Kai Pfaffenbach/ File Photo

В Германии Ширака вспоминают как выдающегося государственного деятеля и европейца. "Он был выдающимся партнером и другом для нас, немцев, и для меня лично. Я скорблю вместе с его семьей и с французским народом о большом госдеятеле и европейце", — заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Президент Франции Жак Ширак целует руку канцлеру Германии Ангеле Меркель. 24 марта 2007 года
12 из 14

В Германии Ширака вспоминают как выдающегося государственного деятеля и европейца. "Он был выдающимся партнером и другом для нас, немцев, и для меня лично. Я скорблю вместе с его семьей и с французским народом о большом госдеятеле и европейце", — заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

© REUTERS / Kai Pfaffenbach/ File Photo
© AFP 2019 / Daniel Janin/ Pool

"Со смертью Жака Ширака ушел лев французской политики", — отреагировал на уход политика бывший премьер-министр страны Франсуа Фийон.

Президент Франции Жак Ширак приветствует Папу Иоанна Павла II. 19 сентября 1996 года
13 из 14

"Со смертью Жака Ширака ушел лев французской политики", — отреагировал на уход политика бывший премьер-министр страны Франсуа Фийон.

© AFP 2019 / Daniel Janin/ Pool
© REUTERS / Philippe Laurenson/ File Photo

Ширак никогда не предавал независимость Франции и в то же время был привержен европейским обязательствам. Он воплощал Францию, подчеркнул Николя Саркози, сменивший Жака Ширака на посту президента.

Президент Франции Жак Ширак. 2 августа 2006 года
14 из 14

Ширак никогда не предавал независимость Франции и в то же время был привержен европейским обязательствам. Он воплощал Францию, подчеркнул Николя Саркози, сменивший Жака Ширака на посту президента.

© REUTERS / Philippe Laurenson/ File Photo
1 из 14

Политическая карьера Жака Ширака началась в 1962 году, когда он начал работать в аппарате премьера Жоржа Помпиду.

© REUTERS / Charles Platiau/ File Photo
2 из 14

Ширак получил от Помпиду прозвище "Бульдозер" — за эффективность и напористость.

© AFP 2019
3 из 14

С 1977 до 1995 года Жак Ширак был мэром Парижа.

© REUTERS / Charles Platiau/File Photo
4 из 14

Он единственный политик в истории Пятой республики, дважды становившийся премьером.

© REUTERS / Jacques Brinon/Pool/File Photo
5 из 14

В 1988 году Ширак выставил свою кандидатуру на президентских выборах, но проиграл Франсуа Миттерану.

© REUTERS / Regis Duvignau/ File Photo
6 из 14

В 1995 году Ширак вновь баллотировался на пост президента. На сей раз ему противостоял социалист Лионель Жоспен. Ширак обошел его во втором туре.

© AFP 2019 / Gérard Fouet
7 из 14

Жак Ширак провел в Елисейском дворце 12 лет. Его президентство стало вторым по продолжительности в истории Франции после 14-летнего правления Миттерана.

© РИА Новости / Борис Бабанов
8 из 14

Во время правления Ширака Франция вступила в экономический и валютный союз и укрепила позиции в ЕС, сблизившись с Великобританией.

© REUTERS / Peter MacDiarmid/ File Photo
9 из 14

Ширак был женат на Бернадетт Шодрон де Курсель, в семье выросли две родные дочери и одна приемная.

© AFP 2019
10 из 14

Владимир Путин направил супруге Жака Ширака соболезнования в связи с его кончиной, отметив, что искренне восхищался интеллектом и огромными знаниями политика.

© РИА Новости
11 из 14

Ширак любил Россию и русский язык, а в молодости даже переводил "Евгения Онегина" на французский.

© РИА Новости / Владимир Родионов
12 из 14

В Германии Ширака вспоминают как выдающегося государственного деятеля и европейца. "Он был выдающимся партнером и другом для нас, немцев, и для меня лично. Я скорблю вместе с его семьей и с французским народом о большом госдеятеле и европейце", — заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

© REUTERS / Kai Pfaffenbach/ File Photo
13 из 14

"Со смертью Жака Ширака ушел лев французской политики", — отреагировал на уход политика бывший премьер-министр страны Франсуа Фийон.

© AFP 2019 / Daniel Janin/ Pool
14 из 14

Ширак никогда не предавал независимость Франции и в то же время был привержен европейским обязательствам. Он воплощал Францию, подчеркнул Николя Саркози, сменивший Жака Ширака на посту президента.

© REUTERS / Philippe Laurenson/ File Photo
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