Президент Молдавии выразил соболезнования в связи со смертью Ширака

По словам молдавского президента, Ширак завоевал симпатии соотечественников и всего мира благодаря важному вкладу, который он внес в продвижение гуманизма и общечеловеческих ценностей.

Жак Ширак скончался в возрасте 86 лет 26 сентября в Париже. Он занимал пост президента Франции с 1995 по 2007 год, на протяжении 18 лет был мэром Парижа. Ширак будет похоронен на кладбище Монпарнас в Париже рядом со своей старшей дочерью Лоранс. Тридцатого сентября объявлено днем национального траура по Шираку, в церкви Сен-Сюльпис в Париже проходит служба, на которой будет присутствовать президент Франции Макрон и лидеры других государств.