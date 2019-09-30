Нижегородец второй год мучает соседей записью конского ржания и топота

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 сен — РИА Новости. Полиция в Нижнем Новгороде проводит очередную проверку по жалобам жильцов на соседа, который второй год подряд ежедневно громко включает запись конского ржания и топота, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.

В эфире нижегородской телекомпании "Сети НН" был показан сюжет о том, как в Нижнем Новгороде жители многоквартирного дома на улице Березовской вынуждены на протяжении всего дня слушать оглушительные звуки конского ржания, запись которого включает один из соседей. Как рассказал журналистам сам любитель лошадей, таким образом он мстит соседям сверху за то, что они громко топают по утрам. При этом от звуковой атаки страдает весь подъезд.