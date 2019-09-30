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РИА Новости

Память о Шираке навсегда останется в сердцах россиян, заявила Матвиенко

13:25 30.09.2019
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© REUTERS / Charles Platiau/File PhotoЖак Ширак
Жак Ширак
© REUTERS / Charles Platiau/File Photo
Жак Ширак. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Бывший французский президент Жак Ширак, внесший неоценимый вклад в укрепление неразрывной исторической связи народов России и Франции, навсегда останется в сердцах россиян, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Ширак скончался в четверг на 87-м году жизни в окружении родных. Он занимал пост президента Франции с 1995 по 2007 годы. В понедельник в Париже пройдет церемония прощания с экс-президентом Франции.
"С именем Жака Ширака связаны важнейшие вехи в современной истории Франции. Как глава государства он способствовал установлению доверительных отношений между Российской Федерацией и Французской Республикой, укреплению неразрывной исторической связи народов наших стран", - говорится в направленной Матвиенко телеграмме на имя председателя Сената Франции Жерара Ларше.
"Неоценим вклад Жака Ширака в развитие российско-французских культурных отношений. Высокой оценки заслуживает его труд по переводу на французский язык романа "Евгений Онегин" великого Александра Пушкина. Память о Жаке Шираке навсегда останется в сердцах россиян", - отметила спикер Совфеда.
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Назвав Ширака "мужественным человеком и мудрым руководителем", она отметила, что тот по праву пользовался огромным уважением и снискал высокий авторитет на родине и за рубежом.
"Его способность принимать взвешенные, дальновидные решения даже в самых сложных ситуациях всегда вызывала восхищение", - подчеркнула Матвиенко.
Она попросила от имени Совета Федерации и от себя лично передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким бывшего президента Франции.
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