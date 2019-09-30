Память о Шираке навсегда останется в сердцах россиян, заявила Матвиенко

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Бывший французский президент Жак Ширак, внесший неоценимый вклад в укрепление неразрывной исторической связи народов России и Франции, навсегда останется в сердцах россиян, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Ширак скончался в четверг на 87-м году жизни в окружении родных. Он занимал пост президента Франции с 1995 по 2007 годы. В понедельник в Париже пройдет церемония прощания с экс-президентом Франции.

"С именем Жака Ширака связаны важнейшие вехи в современной истории Франции. Как глава государства он способствовал установлению доверительных отношений между Российской Федерацией и Французской Республикой, укреплению неразрывной исторической связи народов наших стран", - говорится в направленной Матвиенко телеграмме на имя председателя Сената Франции Жерара Ларше.

"Неоценим вклад Жака Ширака в развитие российско-французских культурных отношений. Высокой оценки заслуживает его труд по переводу на французский язык романа "Евгений Онегин" великого Александра Пушкина. Память о Жаке Шираке навсегда останется в сердцах россиян", - отметила спикер Совфеда.

Назвав Ширака "мужественным человеком и мудрым руководителем", она отметила, что тот по праву пользовался огромным уважением и снискал высокий авторитет на родине и за рубежом.

"Его способность принимать взвешенные, дальновидные решения даже в самых сложных ситуациях всегда вызывала восхищение", - подчеркнула Матвиенко.