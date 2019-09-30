В РПЦ поддержали выделение бюджетных средств на профилактику абортов

МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, выступая на программе "Церковь и мир" телеканала "Россия 24", поддержал инициативу премьер-министра России Дмитрия Медведева об увеличении финансирования родовых сертификатов, чтобы часть средств пошла на профилактику абортов.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил профильным ведомствам предусмотреть увеличение с 2020 года стоимости родового сертификата до 12 тысяч рублей для оплаты оказания беременным женщинам психологической помощи, направленной на профилактику абортов.
11 сентября, 14:16РИА НовостиМедведев предложил расширить действие родового сертификата
"Любые инициативы, направленные на то, чтобы помочь молодым семьям, оправданы, востребованы и крайне нужны сейчас", - сказал митрополит Иларион, комментируя инициативу премьер-министра.
Он отметил, что за последние годы совместными усилиями государства, Церкви, общественности и СМИ "удалось добиться того, что количество абортов значительно снизилось".
"Тем не менее, оно до сих пор остается катастрофически высоким — это более полумиллиона потерянных жизней в год. Для того, чтобы ответить на этот вызов, необходимо создавать условия для жизни и матери, и ребенка, и семьи в целом", - подытожил представитель Русской церкви.