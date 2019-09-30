В РПЦ поддержали выделение бюджетных средств на профилактику абортов

Демонстрант, выступающий против абортов, во время митинга у здания Конституционного суда в Сеуле, Южная Корея. 11 апреля 2019

© AP Photo / Lee Jin-man Демонстрант, выступающий против абортов, во время митинга у здания Конституционного суда в Сеуле, Южная Корея. 11 апреля 2019

МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, выступая на программе "Церковь и мир" телеканала "Россия 24", поддержал инициативу премьер-министра России Дмитрия Медведева об увеличении финансирования родовых сертификатов, чтобы часть средств пошла на профилактику абортов.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил профильным ведомствам предусмотреть увеличение с 2020 года стоимости родового сертификата до 12 тысяч рублей для оплаты оказания беременным женщинам психологической помощи, направленной на профилактику абортов.

"Любые инициативы, направленные на то, чтобы помочь молодым семьям, оправданы, востребованы и крайне нужны сейчас", - сказал митрополит Иларион, комментируя инициативу премьер-министра.

Он отметил, что за последние годы совместными усилиями государства, Церкви, общественности и СМИ "удалось добиться того, что количество абортов значительно снизилось".