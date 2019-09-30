В Хакасии женщина позволила знакомому за деньги изнасиловать своих дочерей

КРАСНОЯРСК, 30 сен — РИА Новости. Суд в Хакасии рассмотрит уголовное дело в отношении женщины и ее знакомого, которому она за деньги позволила изнасиловать своих несовершеннолетних дочерей, сообщает СУ СК по региону.

По данным следствия, обвиняемые познакомились в ноябре 2012 года и поддерживали интимные отношения. В ноябре-декабре 2012 года женщина познакомила мужчину со своими дочерями возрастом семи и восьми лет.

Обвиняемый решил воспользоваться девочками и сообщил об этом их матери, предложив ей денежное вознаграждение. Женщина на это согласилась.

Обвиняемый совершил "преступление сексуального характера", находясь в автомобиле в присутствии матери девочек. Это произошло в городе Саяногорске.

Следователи обнаружили еще один преступный эпизод, в котором обвиняют этого мужчину. По данным СК, в июне 2017 года он через соцсеть "ВКонтакте" познакомился с 14-летней девочкой из Саяногорска. Во время встречи мужчина совершил в отношении нее "иные действия сексуального характера".

По данным СУ СК, 53-летний местный житель и 34-летняя мать пострадавших детей обвиняются в двух эпизодах по статьям "Изнасилование с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста" и "Насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста".

Также мужчина обвиняется в совершении преступления по статье "Насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении несовершеннолетней".

Оба обвиняемых арестованы, дело передано в суд.