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РИА Новости

В Хакасии женщина позволила знакомому за деньги изнасиловать своих дочерей

13:15 30.09.2019 (обновлено: 14:00 30.09.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 30 сен — РИА Новости. Суд в Хакасии рассмотрит уголовное дело в отношении женщины и ее знакомого, которому она за деньги позволила изнасиловать своих несовершеннолетних дочерей, сообщает СУ СК по региону.
По данным следствия, обвиняемые познакомились в ноябре 2012 года и поддерживали интимные отношения. В ноябре-декабре 2012 года женщина познакомила мужчину со своими дочерями возрастом семи и восьми лет.
Обвиняемый решил воспользоваться девочками и сообщил об этом их матери, предложив ей денежное вознаграждение. Женщина на это согласилась.
Обвиняемый совершил "преступление сексуального характера", находясь в автомобиле в присутствии матери девочек. Это произошло в городе Саяногорске.
Следователи обнаружили еще один преступный эпизод, в котором обвиняют этого мужчину. По данным СК, в июне 2017 года он через соцсеть "ВКонтакте" познакомился с 14-летней девочкой из Саяногорска. Во время встречи мужчина совершил в отношении нее "иные действия сексуального характера".
По данным СУ СК, 53-летний местный житель и 34-летняя мать пострадавших детей обвиняются в двух эпизодах по статьям "Изнасилование с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста" и "Насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста".
Также мужчина обвиняется в совершении преступления по статье "Насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении несовершеннолетней".
Оба обвиняемых арестованы, дело передано в суд.
По заключению комплексной судебной сексолого-психолого-психиатрической экспертизы, у мужчины есть признаки расстройства сексуального предпочтения в виде гетеросексуальной педофилии, что не исключает его вменяемости.
Баня
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Следственный комитет РФХакасияПроисшествия
Популярные комментарии
Такие новости невместны на топовых новостных порталах. Это просто грязь и мерзость, которую просто нельзя выносить на всеобщее обозрение. ФИ в сторону сайта.
30 сентября, 13:49
Алексей Казаков
230224586
Это что это за мать такая? Да и не мать она, скорее всего. Куда мир катится, раз до этого дошло. Пожизненное обоим.
30 сентября, 13:20
Вячеслав Гаджиев
29652337
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