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РИА Новости
Туризм

В Германии из-за циклона частично прервано железнодорожное сообщение

13:21 30.09.2019
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© AP Photo / dpa / Frank RumpenhorstПожарные и полицейские на главном вокзале во Франкфурте. 29 июля 2019
Пожарные и полицейские на главном вокзале во Франкфурте. 29 июля 2019
© AP Photo / dpa / Frank Rumpenhorst
БЕРЛИН, 30 сен – РИА Новости. Немецкий железнодорожный концерн Deutsche Bahn предупредил пассажиров об отмене и опоздании ряда рейсов по всей Германии в связи с прохождением циклона Mortimer, который сопровождается штормовым ветром и ливнями.
"В связи со штормом Mortimer железнодорожное сообщение по всей стране ограничено. Возможны опоздания и отмена рейсов. В связи с прогнозом погоды немецкой метеослужбы, ожидается, что шторм продлится до конца дня", - говорится в микроблоге Deutsche Bahn в Twitter.
C раннего утра понедельника Deutsche Bahn частично остановил движение на направлении севернее Ганновера. В настоящее время поезда следуют от Ганновера до Гамбурга, Бремена и Готтингена. Движение из Берлина в Гамбург было восстановлено утром.
В Нижней Саксонии утром поезд столкнулся с упавшим на рельсы деревом, пострадавших нет, но на месте ведутся восстановительные работы, сообщил Deutsche Bahn.
По сообщению немецкой метеослужбы, циклон Mortimer движется в понедельник в сторону Балтийского моря через Германию, порывы ветра могут достигать до 110 километров в час. Ночью спасатели работали в усиленном режиме, по всей территории страны зафиксированы падения деревьев. Администрация национальных парков в Саксонии и Нижней Саксонии предупредила туристов об экстренных ситуациях в связи с возможным падением деревьев – сухое лето в этом году привело к тому, что в лесах стоит много сухостоя, который легко ломается под порывами ветра.
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