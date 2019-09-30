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РИА Новости

Врио губернатора Севастополя сформировал новое правительство

13:11 30.09.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев
Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев
© РИА Новости / Максим Блинов
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Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев . Архивное фото
СЕВАСТОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев в ходе аппаратного совещания в понедельник объявил о новом составе регионального правительства, передает корреспондент РИА Новости.
В новом правительстве семь вице-губернаторов. Свои должности сохранили Владимир Базаров и Марина Литовко, новыми вице-губернаторами назначены Александр Кулагин (ранее работал вице-спикером заксобрания Севастополя), Алексей Парикин (работал заместителем руководителя исполкома – начальником управления делами исполкома общественного движения "Народный фронт"), Светлана Пирогова (работала заместителем руководителя исполкома общественного движения "Народный фронт"), Ольга Тимофеева (экс-сенатор от Севастополя) и Денис Солодовников (бывший заместитель министра образования и науки России).
Врио губернатора также представил новых глав департаментов правительства города. Так, Елена Богомолова возглавила департамент образования, Илларион Гапицонов стал главой департамента капитального строительства, Максим Левашов возглавил департамент по имущественным и земельным отношениям, руководителем департамента общественных коммуникаций стала Анастасия Солопеко.
Сохранили свои должности главы департаментов труда и соцзащиты, аппарата губернатора и правительства, архитектуры и градостроительства, сельского хозяйства, здравоохранения, а также департамента финансов Севастополя. Несколько должностей глав департаментов остаются вакантными.
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Свои должности покинули заместитель губернатора Андрей Шишкин, курировавший вопросы информационно-аналитического обеспечения правительства региона, вице-губернатор Иван Кусов, который курировал вопросы образования, науки и культуры, а также руководители нескольких департаментов.
Врио губернатора Севастополя Развожаев был назначен на эту должность в июле 2019 года, после назначения все чиновники продолжили работу в статусе исполняющих обязанности. Позднее по собственному желанию правительство покинули вице-губернаторы Илья Пономарев, Владимир Татарчук, глава департамента капитального строительства Сергей Смирнов, глава департамента общественных коммуникаций Глеб Шагун и Григорий Буйлов, пресс-секретарь экс-губернатора региона Дмитрия Овсянникова.
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Михаил РазвожаевСевастопольПолитика
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