Врио губернатора Севастополя сформировал новое правительство

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев в ходе аппаратного совещания в понедельник объявил о новом составе регионального правительства, передает корреспондент РИА Новости.

В новом правительстве семь вице-губернаторов. Свои должности сохранили Владимир Базаров и Марина Литовко, новыми вице-губернаторами назначены Александр Кулагин (ранее работал вице-спикером заксобрания Севастополя), Алексей Парикин (работал заместителем руководителя исполкома – начальником управления делами исполкома общественного движения "Народный фронт"), Светлана Пирогова (работала заместителем руководителя исполкома общественного движения "Народный фронт"), Ольга Тимофеева (экс-сенатор от Севастополя) и Денис Солодовников (бывший заместитель министра образования и науки России).

Врио губернатора также представил новых глав департаментов правительства города. Так, Елена Богомолова возглавила департамент образования, Илларион Гапицонов стал главой департамента капитального строительства, Максим Левашов возглавил департамент по имущественным и земельным отношениям, руководителем департамента общественных коммуникаций стала Анастасия Солопеко.

Сохранили свои должности главы департаментов труда и соцзащиты, аппарата губернатора и правительства, архитектуры и градостроительства, сельского хозяйства, здравоохранения, а также департамента финансов Севастополя. Несколько должностей глав департаментов остаются вакантными.

Свои должности покинули заместитель губернатора Андрей Шишкин, курировавший вопросы информационно-аналитического обеспечения правительства региона, вице-губернатор Иван Кусов, который курировал вопросы образования, науки и культуры, а также руководители нескольких департаментов.