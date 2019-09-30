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РИА Новости
Культура

Путин поздравил народную артистку СССР Веру Васильеву с днем рождения

13:08 30.09.2019 (обновлено: 13:18 30.09.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОткрытие памятной доски И. Саввиной
Открытие памятной доски И. Саввиной
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил народную артистку СССР Веру Васильеву с днем рождения, отметив ее щедрый талант, душевную теплоту и верность театру, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Поздравляю Вас с Днем рождения. Многие годы Вы храните верность своему призванию, преданно служите искусству, родному Театру Сатиры. Вас искренне любят зрители и уважают коллеги за щедрый талант и актерское мастерство, удивительное обаяние и душевную теплоту", - говорится в поздравлении.
Актриса родилась 30 сентября 1925 года в Москве. Окончила Московское городское театральное училище. В труппе Театра сатиры служит с 1948 года.
Помощник режиссера Мартын Прокофьич Нароков (народный артист России Михаил Державин) и мать Александры Негиной Домна Пантелеевна (народная артистка СССР Вера Васильева). Спектакль Таланты и поклонники
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КультураВера ВасильеваВладимир ПутинРоссияСССР
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