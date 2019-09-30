МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил народную артистку СССР Веру Васильеву с днем рождения, отметив ее щедрый талант, душевную теплоту и верность театру, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Поздравляю Вас с Днем рождения. Многие годы Вы храните верность своему призванию, преданно служите искусству, родному Театру Сатиры. Вас искренне любят зрители и уважают коллеги за щедрый талант и актерское мастерство, удивительное обаяние и душевную теплоту", - говорится в поздравлении.