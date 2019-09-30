Россия надеется на прогресс по консультативному совету с США, заявил Рябков

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Москва надеется на прогресс в создании делового консультативного совета России и США, о котором ранее договорились лидеры двух стран, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, бизнес-круги РФ и США должны быть представлены в таком совете "с точки зрения выработки рекомендаций правительствам, как сделать так, чтобы условия для инвестиций и бизнеса и дальше улучшались".