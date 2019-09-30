Россия надеется на прогресс по консультативному совету с США, заявил Рябков

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Москва надеется на прогресс в создании делового консультативного совета России и США, о котором ранее договорились лидеры двух стран, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"У нас есть планы создания бизнес-диалога, как сейчас мы это называем в российско-американском контексте, то есть создания делового консультативного совета. Президенты, встретившись в этом году в японской Осаке, вернулись к этой теме. Я думаю, прогресс здесь возможен", - сказал Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".
19 апреля 2018, 23:45РИА НовостиГосдеп сообщил о работе консультативной комиссии Россия - США по ДСНВ
По его словам, бизнес-круги РФ и США должны быть представлены в таком совете "с точки зрения выработки рекомендаций правительствам, как сделать так, чтобы условия для инвестиций и бизнеса и дальше улучшались".