СК проверит информацию о плохом питании в приюте в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 30 сен – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирской организовали проверку после сообщений о плохом питании в социальном приюте для детей и подростков в селе Блюдчанское, ход проверки взял на контроль центральный аппарат СК, сообщило в понедельник следственное управление ведомства по региону.

На прошлой неделе общественная организация "Гражданский патруль" со ссылкой на воспитанников реабилитационного центра сообщила, что дети жалуются на "ежедневный голод" в течение как минимум последнего года. Сообщалось также, что заболевших детей якобы могут оставить без лекарств на выходные дни. Ранее о проверке сообщила прокуратура.

"Следственными органами СК России по Новосибирской области незамедлительно организована доследственная проверка. С целью выяснения всех обстоятельств, изложенных в средствах массовой информации, в социальное учреждение выехали руководство и сотрудники регионального следственного управления… Ход и результаты проверки по поручению председателя СК РФ взяты на контроль в центральном аппарате ведомства", - сообщает следственное управление.