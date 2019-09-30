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РИА Новости

СК проверит информацию о плохом питании в приюте в Новосибирской области

13:02 30.09.2019
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
НОВОСИБИРСК, 30 сен – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирской организовали проверку после сообщений о плохом питании в социальном приюте для детей и подростков в селе Блюдчанское, ход проверки взял на контроль центральный аппарат СК, сообщило в понедельник следственное управление ведомства по региону.
На прошлой неделе общественная организация "Гражданский патруль" со ссылкой на воспитанников реабилитационного центра сообщила, что дети жалуются на "ежедневный голод" в течение как минимум последнего года. Сообщалось также, что заболевших детей якобы могут оставить без лекарств на выходные дни. Ранее о проверке сообщила прокуратура.
"Следственными органами СК России по Новосибирской области незамедлительно организована доследственная проверка. С целью выяснения всех обстоятельств, изложенных в средствах массовой информации, в социальное учреждение выехали руководство и сотрудники регионального следственного управления… Ход и результаты проверки по поручению председателя СК РФ взяты на контроль в центральном аппарате ведомства", - сообщает следственное управление.
В СУСК отметили, что в ходе проверки следователи дадут правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц приюта и других сотрудников, ответственных за содержание детей в учреждении и обеспечение безопасности их жизни и здоровья.
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Следственный комитет РФНовосибирская областьРоссияПроисшествия
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