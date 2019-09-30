Венесуэла миновала угрозу госпереворота, заявил Рябков

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Венесуэла миновала возможность государственного переворота, но Москва не исключает возможность провокации силового вмешательства извне, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы совпадаем с венесуэльскими коллегами в оценках того, что сложностью ситуации нельзя пренебрегать, но такого балансирования на грани госпереворота - а было несколько попыток свержения правительства в Каракасе - такого сейчас нет", - сказал Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".
При этом он добавил, что нельзя исключать и новых провокаций со стороны США и других игроков. "Как я могу это исключать, если авторы венесуэльской политики в Вашингтоне через день повторяют, что все опции на столе, в их терминологии", - заявил Рябков, отвечая на вопрос, исключает ли он возможность внешнего вмешательства в ситуацию в Венесуэле.
"Мы знаем, какие мастера провокаций есть в соответствующих структурах - и американских, и некоторых других", - добавил высокопоставленный российский дипломат.