Венесуэла миновала угрозу госпереворота, заявил Рябков

При этом он добавил, что нельзя исключать и новых провокаций со стороны США и других игроков. "Как я могу это исключать, если авторы венесуэльской политики в Вашингтоне через день повторяют, что все опции на столе, в их терминологии", - заявил Рябков, отвечая на вопрос, исключает ли он возможность внешнего вмешательства в ситуацию в Венесуэле.