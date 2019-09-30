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РИА Новости

Вино может подорожать на 5-10% из-за повышения акцизов, считает эксперт

13:00 30.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВино в бокале
Вино в бокале
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вино в бокале. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Импортное вино из-за повышения с 1 января 2020 года акцизной ставки может подорожать на 10%, российское вино - как минимум на 5%, сказал РИА Новости генеральный директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз.
"Однозначно потребители пострадают в ценовом плане, потому что действительно резко возрастает ставка акциза. Цены в любом случае вырастут: на импортное вино – в пределах 10%, наверно, минимум на 5% - на российское тоже", - считает Дробиз.
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об установлении с 2020 года единой ставки акциза на российское и импортное вино, а также о введении акцизов на виноград. Принятый закон одновременно выравнивает акцизы для российских и зарубежных напитков, а также повышает ставки. Так, акциз на вина и фруктовые вина в 2020 году составит 31 рубль за литр, в 2021 году - 32 рубля, в 2022 году - 33 рубля. Акцизы на игристые вина в 2020 году составит 40 рублей за литр, в 2021 году - 41 рубль, в 2022 году - 43 рубля.
Изменения в закон также предполагают, что производители вина из российского винограда получат возможность налогового вычета с применением повышающего коэффициента. По мнению Дробиза, цель такого механизма - направить дополнительные средства на поддержку производителей вина, в частности, для расширения площадей виноградников. Но роста цены не избежать: производитель перед производством вина в любом случае должен будет уплатить государству деньги, которые надо будет привлечь, например, через банковский кредит, заметил эксперт.
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"Но когда производитель получит компенсацию от государства - а ее механизм пока неизвестен, - он направит эти средства не на снижение цены – оптовой или розничной, - а на высадку виноградников. Вот эту цель государство и преследует", - сказал Дробиз. По его словам, сегодня в России, без учета Крыма, виноградников в три раза меньше, чем было в советский период, а в Крыму – в пять раз меньше, но на высадку виноградников "государство дает несколько миллиардов рублей в год, а нужны - десятки миллиардов".
Согласно ранее озвученным оценкам правительства, увеличение акцизов на вино с 2020 года и установлении ставок акцизов на подакцизные товары на 2022 год, которые по сравнению с 2021 годом индексируются на 4%, обеспечит дополнительные доходы бюджетов бюджетной системы РФ в сумме около 22 миллиардов рублей в год.
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