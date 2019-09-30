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РИА Новости
Туризм

В 2023 году Турция намерена удвоить число иностранных туристов

15:52 30.09.2019
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© Depositphotos / monticelloВид на Бодрум, Турция
Вид на Бодрум, Турция
© Depositphotos / monticello
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. К 2023 году Турция планирует принимать более 75 миллионов туристов в год и заработать на индустрии путешествий 65 миллиардов долларов, сообщает АТОР.
Министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой представил "Стратегию туризма в Турции" - программу развития отрасли до 2023 года, главная цель которой — увеличение турпотока в два раза.
Для осуществления планов власти планируют привлекать в страну состоятельных путешественников. Для них сейчас разрабатываются новые туристические продукты. Например, под отдельным брендом будут продвигаться гастрономические проекты и маршруты.
Больше внимания будет уделяться оздоровительному и медицинскому туризму. Также государство делает ставку на новое направление – велосипедный туризм. Под эти цели в стране будут создаваться велодорожки и веломаршруты, открываться отели для велосипедистов. К 2023 году количество таких объектов увеличится со 100 до 1500.
Поддержку государства получат регионы и курорты, которые будут развивать экологический туризм. Стратегически важным объявлено увеличение на треть количества пляжей, отмеченных "голубым флагом", и отелей, имеющих сертификат Green Star.
Основное внимание уделяется увеличению номерного фонда. Как заявил Мехмет Эрсой, через четыре года Турция будет иметь 2,5 миллионов гостиничных мест.
Грандиозные планы туристического ведомства с осторожностью были восприняты местным турбизнесом, сообщает АТОР. Эксперты полагают, что для обслуживания гостей только в отелях при планируемом увеличении турпотока до 75 миллионов в год, потребуется не менее 400 тысяч человек. За четыре года найти их и обучить невозможно, отмечают представители местного туррынка.
Турецкие эксперты говорят также и о том, что курорты и города страны не имеют инфраструктуры, чтобы принимать и обслуживать такое число туристов, так как недостаточно транспорта, инженерных и очистных коммуникаций.
По данным Всемирной туристической организации, Турция сейчас занимает шестое место в мире по числу туристов и 14 — по доходам от туризма, отметил Эрсой. В прошлом году страну посетили 39,5 миллиона иностранных гостей.
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