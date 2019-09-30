В 2023 году Турция намерена удвоить число иностранных туристов

МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. К 2023 году Турция планирует принимать более 75 миллионов туристов в год и заработать на индустрии путешествий 65 миллиардов долларов, К 2023 году Турция планирует принимать более 75 миллионов туристов в год и заработать на индустрии путешествий 65 миллиардов долларов, сообщает АТОР.

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой представил "Стратегию туризма в Турции" - программу развития отрасли до 2023 года, главная цель которой — увеличение турпотока в два раза.

Для осуществления планов власти планируют привлекать в страну состоятельных путешественников. Для них сейчас разрабатываются новые туристические продукты. Например, под отдельным брендом будут продвигаться гастрономические проекты и маршруты.

Больше внимания будет уделяться оздоровительному и медицинскому туризму. Также государство делает ставку на новое направление – велосипедный туризм. Под эти цели в стране будут создаваться велодорожки и веломаршруты, открываться отели для велосипедистов. К 2023 году количество таких объектов увеличится со 100 до 1500.

Поддержку государства получат регионы и курорты, которые будут развивать экологический туризм. Стратегически важным объявлено увеличение на треть количества пляжей, отмеченных "голубым флагом", и отелей, имеющих сертификат Green Star.

Основное внимание уделяется увеличению номерного фонда. Как заявил Мехмет Эрсой, через четыре года Турция будет иметь 2,5 миллионов гостиничных мест.

Грандиозные планы туристического ведомства с осторожностью были восприняты местным турбизнесом, сообщает АТОР. Эксперты полагают, что для обслуживания гостей только в отелях при планируемом увеличении турпотока до 75 миллионов в год, потребуется не менее 400 тысяч человек. За четыре года найти их и обучить невозможно, отмечают представители местного туррынка.

Турецкие эксперты говорят также и о том, что курорты и города страны не имеют инфраструктуры, чтобы принимать и обслуживать такое число туристов, так как недостаточно транспорта, инженерных и очистных коммуникаций.