Правительство Украины хочет достичь критериев членства в НАТО до 2025 года

КИЕВ, 30 сен - РИА Новости. Правительство Украины ставит целью достижение в течении пяти лет необходимых критериев для членства страны в Европейском Союзе и НАТО, соответствующие цели указаны в проекте программы действий кабинета министров.

Кабмин в понедельник внес на рассмотрение Верховной рады проект программы действий кабмина. Согласно законодательству, после утверждения программы действий кабмина правительство получает иммунитет на год и не может быть досрочно отправлено в отставку.

"Цель... Украина соответствует критериям членства в Европейском союзе... Украина соответствует принципам и критериям, необходимым для получения членства в Организации Североатлантического договора", - говорится в тексте программы.

Программа, поданная на рассмотрение парламента, рассчитана на пять лет. Отмечается, что показателем эффективности в этом направлении кабмин будет считать "максимальное приближение ко всем экономическим критериям, которым должны отвечать страны-кандидаты на членство в ЕС (Копенгагенские критерии) и "присоединение Украины к общему экономическому, энергетическому, цифровому, правовому и культурному пространству ЕС".

В рамках интеграции в НАТО, критериями будут считаться "максимальное приближение к соответствию базовым принципам Вашингтонского договора, в частности политическим, экономическим и военным критериям", а также "максимальное внедрение стандартов и процедур НАТО в секторе безопасности и обороны", заключение годовых программ Украина-НАТО, которые по своему содержанию будут "максимально приближены к плану действий по членству в НАТО".