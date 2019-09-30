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РИА Новости

Правительство Украины хочет достичь критериев членства в НАТО до 2025 года

12:54 30.09.2019 (обновлено: 13:29 30.09.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Здание правительства Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 30 сен - РИА Новости. Правительство Украины ставит целью достижение в течении пяти лет необходимых критериев для членства страны в Европейском Союзе и НАТО, соответствующие цели указаны в проекте программы действий кабинета министров.
Кабмин в понедельник внес на рассмотрение Верховной рады проект программы действий кабмина. Согласно законодательству, после утверждения программы действий кабмина правительство получает иммунитет на год и не может быть досрочно отправлено в отставку.
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"Цель... Украина соответствует критериям членства в Европейском союзе... Украина соответствует принципам и критериям, необходимым для получения членства в Организации Североатлантического договора", - говорится в тексте программы.
Программа, поданная на рассмотрение парламента, рассчитана на пять лет. Отмечается, что показателем эффективности в этом направлении кабмин будет считать "максимальное приближение ко всем экономическим критериям, которым должны отвечать страны-кандидаты на членство в ЕС (Копенгагенские критерии) и "присоединение Украины к общему экономическому, энергетическому, цифровому, правовому и культурному пространству ЕС".
В рамках интеграции в НАТО, критериями будут считаться "максимальное приближение к соответствию базовым принципам Вашингтонского договора, в частности политическим, экономическим и военным критериям", а также "максимальное внедрение стандартов и процедур НАТО в секторе безопасности и обороны", заключение годовых программ Украина-НАТО, которые по своему содержанию будут "максимально приближены к плану действий по членству в НАТО".
Парламент Украины в феврале принял изменения в конституцию, которыми закрепляется курс страны в ЕС и НАТО. При этом еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
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