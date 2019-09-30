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РИА Новости

Защита Устинова будет добиваться его оправдания

12:54 30.09.2019 (обновлено: 15:30 30.09.2019)
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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Защита актера Павла Устинова, которому Мосгорсуд изменил реальное заключение на один год условного, продолжит добиваться его оправдания, сообщил журналистам адвокат Дмитрий Чешков.
"В апелляционной инстанции была установлена невиновность Павла Устинова, оснований для задержания не было. Мы намерены обжаловать. Интересно почитать мотивировочную часть, как они [судьи Мосгорсуда] изменили [категорию преступления с тяжкого] на среднюю тяжесть", - сказал защитник.
Адвокат Владимир Постанюк в беседе с корреспондентом РИА Новости выразил мнение, что приговор по делу Устинова нужно отменить и полностью его оправдать.
"Единственно верное решение - это отмена приговора и прекращение производства по делу. Фактически суд признал в его действиях состав преступления. Его надо только оправдать, и другого варианта нет", - заявил Постанюк.
Ранее Тверской суд признал актера виновным в "применении насилия" к представителю власти на несанкционированной акции 3 августа в центре Москвы. Омоновец в ходе задержания Устинова вывихнул плечо и провел несколько недель в больнице.
После того, как в защиту актера выступили многие публичные люди, прокуратура попросила заменить реальный срок условным. Сам Устинов заявил, что "ничего не скандировал, просто стоял, хотел позвонить другу", и в этот момент его начали задерживать.
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