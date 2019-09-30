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РИА Новости

В Минздраве заявили о необходимости противостоять антипрививочному лобби

12:54 30.09.2019 (обновлено: 14:04 30.09.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПрививка
Прививка
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Прививка. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Министерство здравоохранения считает "чрезвычайно важным" продолжать противостоять антипрививочному лобби, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой на заседании оргкомитета первого национального форума "Здоровье и безопасность детей".
Он отметил, что иммунопрофилактика дала самые впечатляющие результаты среди всех программ Минздрава, но сейчас через интернет, СМИ и секты распространяется необъективная информация о вреде прививок, которая подрывает доверие к иммунизации.
Краевой подчеркнул, что не только полный отказ от прививок, но даже сокращение числа прививаемых ведет к возврату эпидемий болезней, которыми можно управлять средствами иммунопрофилактики.
Мать с новорожденным ребенком. Архивное фото
26 сентября, 11:25РИА Новости
Медики советуют прививаться от всех инфекций семьям, где есть новорожденный
31130232
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Сергей КраевойЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФОбщество
Популярные комментарии
Интересно, вот если мой ребенок чуть не умер в своё время от прививки от гепатита, как они собираются людей переубеждать?
30 сентября, 13:05
Наталья Наталья
1100004
Надо у тех, кто или себе или своим детям отказывается делать прививки, отбирать дипломы об образовании. Ну, не привились им знания!
30 сентября, 13:12
serg1234serg
130007
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