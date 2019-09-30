В Минздраве заявили о необходимости противостоять антипрививочному лобби

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Министерство здравоохранения считает "чрезвычайно важным" продолжать противостоять антипрививочному лобби, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой на заседании оргкомитета первого национального форума "Здоровье и безопасность детей".
Он отметил, что иммунопрофилактика дала самые впечатляющие результаты среди всех программ Минздрава, но сейчас через интернет, СМИ и секты распространяется необъективная информация о вреде прививок, которая подрывает доверие к иммунизации.
Краевой подчеркнул, что не только полный отказ от прививок, но даже сокращение числа прививаемых ведет к возврату эпидемий болезней, которыми можно управлять средствами иммунопрофилактики.