В Совфеде осудили решение бюро ПАСЕ обсудить протесты в Москве

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Решение Бюро ПАСЕ обсудить протестные акции в Москве не входит в компетенцию Ассамблеи, это грубейшее вмешательство в дела РФ, заявил РИА Новости в понедельник член комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Олег Морозов.

"Это абсолютно не входит в компетенцию ПАСЕ. Равно как и любые политические процессы, которые могут протекать в этих странах. Это откровенное политическое хамство и грубейшее вмешательство в наши дела", - отметил сенатор. Он подчеркнул, что на фоне событий во Франции события в Москве можно признать просто образцом толерантности в отношении протестующих.

"Но главное - сам факт подобного обсуждения. Давайте обсудим положение русскоязычных граждан в странах Балтии? Есть о чем поговорить", - сказал Морозов.