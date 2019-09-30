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РИА Новости

В Совфеде осудили решение бюро ПАСЕ обсудить протесты в Москве

12:50 30.09.2019 (обновлено: 13:13 30.09.2019)
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЗдание Совета Европы
Здание Совета Европы
© РИА Новости / Доминик Бутен
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Решение Бюро ПАСЕ обсудить протестные акции в Москве не входит в компетенцию Ассамблеи, это грубейшее вмешательство в дела РФ, заявил РИА Новости в понедельник член комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Олег Морозов.
"Это абсолютно не входит в компетенцию ПАСЕ. Равно как и любые политические процессы, которые могут протекать в этих странах. Это откровенное политическое хамство и грубейшее вмешательство в наши дела", - отметил сенатор. Он подчеркнул, что на фоне событий во Франции события в Москве можно признать просто образцом толерантности в отношении протестующих.
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"Но главное - сам факт подобного обсуждения. Давайте обсудим положение русскоязычных граждан в странах Балтии? Есть о чем поговорить", - сказал Морозов.
По его словам, уличные протесты весьма традиционны для Европы. "И государственное насилие в этих случаях измеряется законом и уровнем насилия в отношении правоохранителей. И любые попытки извне вмешаться в это - противоправны и незаконны", - отметил законодатель.
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