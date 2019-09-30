На Камчатке в рамках нацпроекта построят детский сад

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 сен - РИА Новости. Детский сад в поселке Ключи, строительство которого финансируется из краевого и федерального бюджетов, планируется сдать в строй в декабре 2020 года, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства региона.

"Уже 10 октября на объекте должна полноценно развернуться работа. В зимний период мы будем возводить монолитные конструкции и фундаменты. Этим будет заниматься порядка 70 человек и 10 единиц техники. Завершить строительство мы должны в декабре 2020 года", – цитирует представитель пресс-службы главного инженера компании-подрядчика.

По словам представителя краевого министерства строительства Сергея Табакара, в 2019 году из федерального бюджета на этот социальный объект были выделены более 142 миллионов рублей и 17 миллионов из краевого. В 2020 году запланировано выделение 89 миллионов и 212 миллионов рублей соответственно.