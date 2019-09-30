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РИА Новости
Камчатский край

На Камчатке в рамках нацпроекта построят детский сад

12:48 30.09.2019
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкВулкан Корякский и Петропавловск-Камчатский
Вулкан Корякский и Петропавловск-Камчатский
© РИА Новости / Александр Пирагис
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 сен - РИА Новости. Детский сад в поселке Ключи, строительство которого финансируется из краевого и федерального бюджетов, планируется сдать в строй в декабре 2020 года, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы правительства региона.
"Уже 10 октября на объекте должна полноценно развернуться работа. В зимний период мы будем возводить монолитные конструкции и фундаменты. Этим будет заниматься порядка 70 человек и 10 единиц техники. Завершить строительство мы должны в декабре 2020 года", – цитирует представитель пресс-службы главного инженера компании-подрядчика.
По словам представителя краевого министерства строительства Сергея Табакара, в 2019 году из федерального бюджета на этот социальный объект были выделены более 142 миллионов рублей и 17 миллионов из краевого. В 2020 году запланировано выделение 89 миллионов и 212 миллионов рублей соответственно.
Детский сад рассчитан на 200 детей. В здании предусмотрены залы для музыкальных и физкультурных занятий, пищеблок, медицинский блок, служебно-бытовые помещения.
Вид на город Петропавловск-Камчатский на фоне Корякского и Авачинского вулканов
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