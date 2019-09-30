Вузы КНР и РФ обсудили вопросы интеллектуальной собственности в Приамурье

На симпозиуме участники обсудили вопросы, связанные с защитой прав на интеллектуальную собственность, с патентными заявками, и ряд других. На выставке научно-технических достижений было представлено более 140 работ российских и китайских студентов, 12 из которых удостоились наград и премий.