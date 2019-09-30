Вузы КНР и РФ обсудили вопросы интеллектуальной собственности в Приамурье

МОСКВА, 30 сен - Проект "Россия-Китай: главное". В Благовещенске состоялось 3-е мероприятие культурного обмена по вопросам интеллектуальной собственности между российскими и китайскими высшими учебными заведениями. В нем приняло участие свыше 80 представителей вузов и соответствующих ведомств двух стран.
На симпозиуме участники обсудили вопросы, связанные с защитой прав на интеллектуальную собственность, с патентными заявками, и ряд других. На выставке научно-технических достижений было представлено более 140 работ российских и китайских студентов, 12 из которых удостоились наград и премий.
Прошедшее в Благовещенске мероприятие укрепило сотрудничество между вузами РФ и КНР в области интеллектуальной собственности, а также содействовало совместному инновационному развитию.