Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-30T13:15Z
https://ria.ru/20190930/1559272760.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/153147/73/1531477310_0:353:3014:2048_1036x0_80_0_0_61a48626fa44d73a4fb0719de50f6995.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Сирия и Ирак открыли пограничный КПП "Аль-Букемаль/Аль-Каим"

12:45 30.09.2019 (обновлено: 13:15 30.09.2019)
233
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкСирия
Сирия
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Сирия. Архивное фото
АЛЬ-БУКЕМАЛЬ, 30 сен - РИА Новости. Сирия и Ирак в понедельник в полдень открыли пограничный КПП "Аль-Букемаль/Аль-Каим" впервые с 2013 года, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди согласился открыть пограничный с Сирией КПП "Аль-Каим" 30 сентября.
Улица поселения Бейт-Джинн
Вчера, 10:39Война в Сирии
В Сирию за сутки вернулись более 1,4 тысячи беженцев из Ливана и Иордании
Пограничный переход официально открыт при участии министра внутренних дел Сирии Мухаммеда Рахмуна и губернатора провинции Дейр эз-Зор Абд аль-Маджида аль-Кауакаби с сирийской стороны и главы управления пограничных переходов Ирака Казема аль-Акаби, представителя премьер-министра Ирака Хамеда аль-Абдаллы Ибрахима, губернатора провинции Анбар Али Фархана с иракской стороны и начальника полиции Анбара Хадера Зейда.
Как сообщает гостелевидение Сирии, КПП полностью готов принимать граждан и пропускать транспортные средства в связи с его открытием.
Погранпереходы на границе Ирака и Сирии перестали функционировать в полном объеме с 2014 года из-за захвата территорий боевиками "Исламского государства"*. Начиная с осени 2018 года, иракские и сирийские чиновники заявляли о готовности открыть КПП "Аль-Букемаль"/"Аль-Каим".
На сирийско-иракской границе находятся три КПП: "Аль-Букемаль" в провинции Дейр-эз-Зор контролируется сирийской армией, в свою очередь КПП "аль-Яарубиа"/"Рабиа" в провинции Хасеке находится под контролем "Сирийских демократических сил" (SDF). Третий КПП "ат-Танф" находится в зоне, контролируемой американской военной базой.
Сирийская армия при поддержке союзных сил осенью 2017 года освободила город Дейр-эз-Зор и окрестные поселения к востоку, вдоль реки Евфрат до пограничного с Ираком города Аль-Букемаль. В прошлом году армия зачистила от террористов пустыню на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор и востоке Хомса, тем самым выполнив задачу по обеспечению безопасности государственных трасс, связывающих Сирию и Ирак.
В ноябре 2018 года министр транспорта САР Али Хамуд в интервью РИА Новости заявил, что Дамаск готов к открытию пограничных переходов на границе с Ираком и не видит угроз безопасности. Тогда сирийский министр отметил, что Сирия ожидает решения Ираком ряда логистических вопросов.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18РИА Новости
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
500000
Обсудить 0
Война в СирииИракСирияВ мире
Рекомендуем
Освобожденный Хан-Шейхун
Сирия и Ирак хотят реконструировать еще два приграничных КПП
РИА
Новости
Член группировки Аш-Шабаб
СМИ: боевики "Аш-Шабаб" напали на американскую военную базу в Сомали
Повстанцы-хуситы
Хуситы освободили 290 заключенных
Эсминец USS McFaul (DDG 74) в Персидском заливе. 11 июня 2019
В Иране готовы к переговорам по безопасности в Персидском заливе
Лента
новостей
Улица поселения Бейт-Джинн
В Сирию за сутки вернулись более 1,4 тысячи беженцев из Ливана и Иордании
Здание Кабинета министров Украины в Киеве
Правительство Украины хочет привлечь 50 миллиардов долларов инвестиций
Второе заседание московского формата консультаций по Афганистану
В МИД рассказали о том, что США и талибы настроены возобновить переговоры
Военнослужащие Сирийской Арабской армии
Эксперт объяснил, почему Турция перестала следовать за США в Сирии
Катафалк с гробом покойного президента Франции Жака Ширака перед Hotel des Invalides в Париже
В Париже высокопоставленные лица собираются на панихиду по Шираку
Вид на Багдад
Ирак обвинил Израиль в причастности к атакам на военные базы
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Венесуэла миновала угрозу госпереворота, заявил Рябков
Банкноты номиналом 5 долларов США
В России собрали около $300 тысяч на восстановление школы в Дамаске
Тегеран, Иран
МИД Ирана прокомментировал слова своего посла об ударах по войскам США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:11Эксперты назвали действия Трампа по Украине серьезной базой для импичмента
09:03На Сахалине уволили санитарку, подозреваемую в смерти ребенка
09:01На параде в Пекине впервые показали беспилотник "Острый меч"
09:01СМИ: сокращение чиновников может обойтись в почти пять миллиардов рублей
09:01Китай представил новые баллистические ракеты подводных лодок "Цзюйлан-2"
09:00На Тайване обрушился мост, есть пострадавшие
08:57Минобороны подало иск к РКК "Энергия" на пять миллиардов рублей
08:56В Сургуте шесть человек пострадали в крупном ДТП
08:55Силовики разместили в Донбассе тяжелую артиллерию, заявили в ДНР
08:52На Сахалине проверят детский дом после гибели воспитанницы
08:49Глава РЖД рассказал о тестировании технологии 5G-связи
08:44Прощание с Марком Захаровым состоится в "Ленкоме" во вторник
08:33В дагестанском селе семь человек отравились угарным газом в частном доме
08:30США не должны диктовать Индии, у кого покупать вооружение, заявили в Дели
08:28Cиловики 15 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
08:19В Москве зафиксировали рекордно низкое атмосферное давление для 1 октября
08:11В Петербурге закрыли затворы дамбы из-за угрозы наводнения
07:54Житель Благовещенска напал с ножом на сотрудницу офиса микрозаймов
07:45В Японском море вблизи Приморья произошло землетрясение
07:42Военные и полиция заявили о поддержке президента Перу
Лента новостейМолния