Сирия и Ирак открыли пограничный КПП "Аль-Букемаль/Аль-Каим"

АЛЬ-БУКЕМАЛЬ, 30 сен - РИА Новости. Сирия и Ирак в понедельник в полдень открыли пограничный КПП "Аль-Букемаль/Аль-Каим" впервые с 2013 года, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди согласился открыть пограничный с Сирией КПП "Аль-Каим" 30 сентября.

Пограничный переход официально открыт при участии министра внутренних дел Сирии Мухаммеда Рахмуна и губернатора провинции Дейр эз-Зор Абд аль-Маджида аль-Кауакаби с сирийской стороны и главы управления пограничных переходов Ирака Казема аль-Акаби, представителя премьер-министра Ирака Хамеда аль-Абдаллы Ибрахима, губернатора провинции Анбар Али Фархана с иракской стороны и начальника полиции Анбара Хадера Зейда.

Как сообщает гостелевидение Сирии, КПП полностью готов принимать граждан и пропускать транспортные средства в связи с его открытием.

Погранпереходы на границе Ирака и Сирии перестали функционировать в полном объеме с 2014 года из-за захвата территорий боевиками "Исламского государства"*. Начиная с осени 2018 года, иракские и сирийские чиновники заявляли о готовности открыть КПП "Аль-Букемаль"/"Аль-Каим".

На сирийско-иракской границе находятся три КПП: "Аль-Букемаль" в провинции Дейр-эз-Зор контролируется сирийской армией, в свою очередь КПП "аль-Яарубиа"/"Рабиа" в провинции Хасеке находится под контролем "Сирийских демократических сил" (SDF). Третий КПП "ат-Танф" находится в зоне, контролируемой американской военной базой.

Сирийская армия при поддержке союзных сил осенью 2017 года освободила город Дейр-эз-Зор и окрестные поселения к востоку, вдоль реки Евфрат до пограничного с Ираком города Аль-Букемаль. В прошлом году армия зачистила от террористов пустыню на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор и востоке Хомса, тем самым выполнив задачу по обеспечению безопасности государственных трасс, связывающих Сирию и Ирак.

В ноябре 2018 года министр транспорта САР Али Хамуд в интервью РИА Новости заявил, что Дамаск готов к открытию пограничных переходов на границе с Ираком и не видит угроз безопасности. Тогда сирийский министр отметил, что Сирия ожидает решения Ираком ряда логистических вопросов.