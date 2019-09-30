В МИД рассказали о том, что США и талибы настроены возобновить переговоры

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. И у США, и у талибов есть настрой возобновить переговоры, идут консультации о том, чтобы создать благоприятную для этого атмосферу, заявил журналистам спецпредставитель РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
"Пока мы об этом договариваемся. Американские коллеги с нами откровенно поделились своими оценками и видением - самое главное, что и у американцев, и у талибов есть настрой возобновить переговоры. Теперь нам надо их по-товарищески свести - в одном месте, в одно время", - сказал Кабулов, отвечая на вопрос о перспективах возобновления переговоров США и движения "Талибан".
По его словам, прорабатывается встреча на уровне спецпредставителей по Афганистану России, Китая, США и Пакистана в октябре в Москве.
"Есть и другие шаги, которые я пока раскрывать не буду,... чтобы создать благоприятную атмосферу, которая способствовала бы возобновлению и завершению американо-талибских переговоров и которая нас бы вывела на межафганские переговоры", - добавил он.
В течение последних месяцев США вели переговоры с "Талибаном" об урегулировании в Афганистане. В начале сентября глава американской делегации на переговорах с талибами Залмай Халилзад заявил, что предварительный вариант соглашения предусматривает вывод на начальном этапе 5 тысяч из примерно 14 тысяч военнослужащих США, расквартированных в Афганистане, в течение следующих 135 дней. Однако затем подписание соглашения сорвалось из-за позиции американской администрации.
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