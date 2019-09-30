В МИД рассказали о том, что США и талибы настроены возобновить переговоры

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. И у США, и у талибов есть настрой возобновить переговоры, идут консультации о том, чтобы создать благоприятную для этого атмосферу, заявил журналистам спецпредставитель РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

"Пока мы об этом договариваемся. Американские коллеги с нами откровенно поделились своими оценками и видением - самое главное, что и у американцев, и у талибов есть настрой возобновить переговоры. Теперь нам надо их по-товарищески свести - в одном месте, в одно время", - сказал Кабулов, отвечая на вопрос о перспективах возобновления переговоров США и движения "Талибан".

По его словам, прорабатывается встреча на уровне спецпредставителей по Афганистану России, Китая, США и Пакистана в октябре в Москве.

"Есть и другие шаги, которые я пока раскрывать не буду,... чтобы создать благоприятную атмосферу, которая способствовала бы возобновлению и завершению американо-талибских переговоров и которая нас бы вывела на межафганские переговоры", - добавил он.