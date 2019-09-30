Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-30T12:45Z
https://ria.ru/20190930/1559272701.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/154344/01/1543440196_0:131:3179:1919_1036x0_80_0_0_8f61ad558fe157477073a2333bd6df6f.jpg
РИА Новости

В МИД рассказали о том, что США и талибы настроены возобновить переговоры

12:45 30.09.2019
100
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВторое заседание московского формата консультаций по Афганистану
Второе заседание московского формата консультаций по Афганистану
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. И у США, и у талибов есть настрой возобновить переговоры, идут консультации о том, чтобы создать благоприятную для этого атмосферу, заявил журналистам спецпредставитель РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
Афганские мужчины регистрируются для участия в выборах
28 сентября, 16:06РИА Новости
В Афганистане официально завершилось голосование на президентских выборах
"Пока мы об этом договариваемся. Американские коллеги с нами откровенно поделились своими оценками и видением - самое главное, что и у американцев, и у талибов есть настрой возобновить переговоры. Теперь нам надо их по-товарищески свести - в одном месте, в одно время", - сказал Кабулов, отвечая на вопрос о перспективах возобновления переговоров США и движения "Талибан".
По его словам, прорабатывается встреча на уровне спецпредставителей по Афганистану России, Китая, США и Пакистана в октябре в Москве.
"Есть и другие шаги, которые я пока раскрывать не буду,... чтобы создать благоприятную атмосферу, которая способствовала бы возобновлению и завершению американо-талибских переговоров и которая нас бы вывела на межафганские переговоры", - добавил он.
В течение последних месяцев США вели переговоры с "Талибаном" об урегулировании в Афганистане. В начале сентября глава американской делегации на переговорах с талибами Залмай Халилзад заявил, что предварительный вариант соглашения предусматривает вывод на начальном этапе 5 тысяч из примерно 14 тысяч военнослужащих США, расквартированных в Афганистане, в течение следующих 135 дней. Однако затем подписание соглашения сорвалось из-за позиции американской администрации.
Президент США Дональд Трамп выступает на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
24 сентября, 17:46РИА Новости
США продолжат работу по мирному урегулированию в Афганистане
100000
Обсудить 0
Замир КабуловМИД РФАфганистанТалибанРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Спецпредставитель президента РФ в Афганистане, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов
Встреча в Москве по Афганистану может пройти в октябре, заявил Кабулов
РИА
Новости
Мужчины во время регистрации перед голосованием на одном из избирательных участков Кабула. 20 октября 2018
Россия признает выборы в Афганистане, если подтвердится их честность
Эсминец USS McFaul (DDG 74) в Персидском заливе. 11 июня 2019
В Иране готовы к переговорам по безопасности в Персидском заливе
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД считают, что сами афганцы могут не признать итоги выборов в стране
Лента
новостей
Здание Министерства иностранных дел РФ
Москва поддерживает контакты с талибами, заявили в МИД
Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане
Министр нефти Ирана обсудит с Новаком сотрудничество Тегерана и Москвы
Сирия
Сирия и Ирак открыли пограничный КПП "Аль-Букемаль/Аль-Каим"
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел КНР Ван И перед началом пресс-конференции в Москве. 5 апреля 2018
Лавров заявил о беспрецедентном уровне сотрудничества России и Китая
Мужчина во время регистрации перед голосованием на одном из избирательных участков Кабула. 20 октября 2018
В ЕС рассказали, от чего зависит легитимность итогов выборов в Афганистане
Женщина после голосования на одном из избирательных участков Кабула. 20 октября 2018
Генсек ООН поблагодарил афганцев, не побоявшихся прийти на выборы
Член группировки Аш-Шабаб
СМИ: боевики "Аш-Шабаб" напали на американскую военную базу в Сомали
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Россия надеется на прогресс по консультативному совету с США, заявил Рябков
Здание Кабинета министров Украины в Киеве
Правительство Украины хочет привлечь 50 миллиардов долларов инвестиций
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:11Эксперты назвали действия Трампа по Украине серьезной базой для импичмента
09:03На Сахалине уволили санитарку, подозреваемую в смерти ребенка
09:01На параде в Пекине впервые показали беспилотник "Острый меч"
09:01СМИ: сокращение чиновников может обойтись в почти пять миллиардов рублей
09:01Китай представил новые баллистические ракеты подводных лодок "Цзюйлан-2"
09:00На Тайване обрушился мост, есть пострадавшие
08:57Минобороны подало иск к РКК "Энергия" на пять миллиардов рублей
08:56В Сургуте шесть человек пострадали в крупном ДТП
08:55Силовики разместили в Донбассе тяжелую артиллерию, заявили в ДНР
08:52На Сахалине проверят детский дом после гибели воспитанницы
08:49Глава РЖД рассказал о тестировании технологии 5G-связи
08:44Прощание с Марком Захаровым состоится в "Ленкоме" во вторник
08:33В дагестанском селе семь человек отравились угарным газом в частном доме
08:30США не должны диктовать Индии, у кого покупать вооружение, заявили в Дели
08:28Cиловики 15 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
08:19В Москве зафиксировали рекордно низкое атмосферное давление для 1 октября
08:11В Петербурге закрыли затворы дамбы из-за угрозы наводнения
07:54Житель Благовещенска напал с ножом на сотрудницу офиса микрозаймов
07:45В Японском море вблизи Приморья произошло землетрясение
07:42Военные и полиция заявили о поддержке президента Перу
Лента новостейМолния