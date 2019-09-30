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РИА Новости

Суд оставил в СИЗО Чирцова, обвиняемого в применении насилия к полицейскому

12:42 30.09.2019
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© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Мосгорсуд отклонил апелляцию и оставил в СИЗО Никиту Чирцова, обвиняемого в применении насилия к полицейскому на несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Чирцову предъявлено обвинение в применении к представителю власти насилия, не опасного для жизни и здоровья (часть 1 статьи 318 УК РФ). Следствие считает, что 27 июля на Тверской улице он толкнул полицейского двумя руками в область грудной клетки и плеча.
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В конце июля Лефортовский суд оштрафовал его на 12 тысяч рублей за нарушение установленного порядка при проведении митинга. После этого он улетел в Минск, где в конце августа был задержан, поскольку находился в розыске. В Москву Чирцов прилетел самостоятельно, задержали его 2 сентября, а на следующий день арестовали.
"Суд постановил: решение оставить без изменения, жалобу - без удовлетворения", - сказал судья.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за различные нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
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