Суд оставил в СИЗО Чирцова, обвиняемого в применении насилия к полицейскому

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Мосгорсуд отклонил апелляцию и оставил в СИЗО Никиту Чирцова, обвиняемого в применении насилия к полицейскому на несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Чирцову предъявлено обвинение в применении к представителю власти насилия, не опасного для жизни и здоровья (часть 1 статьи 318 УК РФ). Следствие считает, что 27 июля на Тверской улице он толкнул полицейского двумя руками в область грудной клетки и плеча.

В конце июля Лефортовский суд оштрафовал его на 12 тысяч рублей за нарушение установленного порядка при проведении митинга. После этого он улетел в Минск, где в конце августа был задержан, поскольку находился в розыске. В Москву Чирцов прилетел самостоятельно, задержали его 2 сентября, а на следующий день арестовали.

"Суд постановил: решение оставить без изменения, жалобу - без удовлетворения", - сказал судья.