В СФ прокомментировали отказ Sputnik в допуске на съезд британских тори

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Отказ агентству Sputnik в аккредитации на конференцию Консервативной партии Великобритании говорит о том, что британцам не нужен независимый взгляд на их мероприятие и они не хотят выносить сор из избы, что не вяжется с принципом свободы слова, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Российскому информационному агентству Sputnik отказали в аккредитации на ежегодную конференцию Консервативной партии Великобритании за день до ее начала. Заявка на аккредитацию на конференцию, которая началась в воскресенье в Манчестере, была подана за месяц до начала съезда. Однако ответ от оргкомитета мероприятия с отрицательным решением агентство получило лишь поздно вечером в субботу. Организаторы не объяснили причины своего решения.

"Российскому информагентству Sputnik отказали в аккредитации на конференцию за день до ее начала, хотя заявка российской стороны была подана за месяц. Очередное подтверждение тому, что независимый взгляд на происходящее на мероприятии консерваторов им явно нежелателен", - сказал Косачев.

"Гораздо удобнее быть в кругу своих, кто не "вынесет сор из избы" и не скажет вдруг, что король – голый. Комфортно, конечно, но не очень вяжется со свободой слова", - отметил он.

Председатель комитета напомнил, что в июле этого года корреспондентов агентства Sputnik и телеканала RT так же отказали в аккредитации на глобальную конференцию по свободе прессы. "Как говорится, даже добавить нечего", - признал сенатор.

По его словам, отказ консерваторов в аккредитации Sputnik вызывает любопытство: что же такое будет происходить, что они "так стыдятся чужих глаз?"