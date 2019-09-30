Немецкие инвесторы за три года вложили в экономику Кубани 40 миллионов евро

КРАСНОДАР, 30 сен - РИА Новости. Немецкие инвесторы вложили в экономику Краснодарского края за три года 40 миллионов евро, говорится в сообщении администрации региона.

Как отметили в ведомстве, развитие экономических отношений Краснодарского края и Германии губернатор российского региона Вениамин Кондратьев обсудил с новым послом ФРГ в России Геза Андреасом фон Гайром. Уточняется, что Геза Андреас фон Гайр назначен послом в сентябре текущего года. Краснодарский край стал одним из первых российских регионов, который он посетил в новом статусе.

"Для Краснодарского края важно такое внимание. Германия – в числе наших основных стратегических партнеров. Сегодня на Кубани около 30 компаний с немецким капиталом. Их успешное развитие в регионе является индикатором работы для других иностранных инвесторов. Всего с 2016 по 2018 год немецкий бизнес вложил в экономику региона порядка 40 миллионов евро", - приводятся в сообщении слова Кондратьева.

Губернатор уточнил, что свои производства в крае открыли в том числе немецкие предприятия по производству сельхозтехники КЛААС, Штиль, Шумахер и Эро Бингер Рус, строительная компания Кнауф. "Это серьезный инвестиционный портфель, но рассчитываем, что он увеличится. Сегодня мы создаем максимально комфортные условия для работы иностранного бизнеса, прозрачное и понятное правовое поле", - пояснил губернатор.

Как отметил посол Германии, немецкие предприниматели заинтересованы в расширении сотрудничества с Краснодарским краем и положительно оценивают возможности своего развития здесь. "Все основные экономические факторы в регионе - позитивные. Кроме того, у вас прекрасные природные условия. Но мы понимаем, что в первую очередь инвестиции формируются на основе доверия и отношения к бизнесу. И тот факт, что немецкие компании рады быть на Кубани, говорит в вашу пользу и в пользу условий, которые есть в регионе для инвесторов", - цитирует администрация Кубани слова посла.