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РИА Новости
Краснодарский край

Немецкие инвесторы за три года вложили в экономику Кубани 40 миллионов евро

12:35 30.09.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 5, 10 и 20 евро
Банкноты номиналом 5, 10 и 20 евро
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Банкноты номиналом 5, 10 и 20 евро. Архивное фото
КРАСНОДАР, 30 сен - РИА Новости. Немецкие инвесторы вложили в экономику Краснодарского края за три года 40 миллионов евро, говорится в сообщении администрации региона.
Как отметили в ведомстве, развитие экономических отношений Краснодарского края и Германии губернатор российского региона Вениамин Кондратьев обсудил с новым послом ФРГ в России Геза Андреасом фон Гайром. Уточняется, что Геза Андреас фон Гайр назначен послом в сентябре текущего года. Краснодарский край стал одним из первых российских регионов, который он посетил в новом статусе.
"Для Краснодарского края важно такое внимание. Германия – в числе наших основных стратегических партнеров. Сегодня на Кубани около 30 компаний с немецким капиталом. Их успешное развитие в регионе является индикатором работы для других иностранных инвесторов. Всего с 2016 по 2018 год немецкий бизнес вложил в экономику региона порядка 40 миллионов евро", - приводятся в сообщении слова Кондратьева.
Губернатор уточнил, что свои производства в крае открыли в том числе немецкие предприятия по производству сельхозтехники КЛААС, Штиль, Шумахер и Эро Бингер Рус, строительная компания Кнауф. "Это серьезный инвестиционный портфель, но рассчитываем, что он увеличится. Сегодня мы создаем максимально комфортные условия для работы иностранного бизнеса, прозрачное и понятное правовое поле", - пояснил губернатор.
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Как отметил посол Германии, немецкие предприниматели заинтересованы в расширении сотрудничества с Краснодарским краем и положительно оценивают возможности своего развития здесь. "Все основные экономические факторы в регионе - позитивные. Кроме того, у вас прекрасные природные условия. Но мы понимаем, что в первую очередь инвестиции формируются на основе доверия и отношения к бизнесу. И тот факт, что немецкие компании рады быть на Кубани, говорит в вашу пользу и в пользу условий, которые есть в регионе для инвесторов", - цитирует администрация Кубани слова посла.
По данным краевых властей, товарооборот Краснодарского края и Германии в прошлом году превысил 300 миллионов долларов. Основу импорта составляет машиностроительная продукция, картон, изделия из черного металла, экспорта - минеральное топливо, печатная продукция, пластмасса. За первое полугодие текущего года торговый оборот составил 151,5 миллиона долларов.
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