Эксперт прокомментировал фейк о российском спецназе в Норвегии

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Российский военный эксперт главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в разговоре с РИА Новости назвал сообщения о якобы присутствии российского спецназа на территории Норвегии "рецидивом времен холодной войны".
Ранее издание AldriMer сообщило об обнаружении на Шпицбергене, а также на материковой части Норвегии бойцов российского спецназа. Посольство РФ в Осло назвало данное сообщение фейком и грубой провокацией, предположив, что данный вброс может быть попыткой оправдать выделение дополнительных финансовых ресурсов из оборонного бюджета.
Вчера, 12:16Сказано в эфире"Российский спецназ в Норвегии" ‒ часть информационной войны Информация о российском спецназе на Шпицбергене не соответствует действительности, заявило российское посольство в Норвегии. Политолог Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik предположил, чем была вызвана эта публикация в норвежских СМИ.
"Это является примером классической газетной утки, призванной эксплуатировать страхи части населения стран-членов НАТО относительно мнимого российского разведывательного присутствия на их территории. Это худший рецидив времен холодной войны, подогревание шпиономании, русофобии", - сказал Коротченко.
Он добавил, что в данном случае от министерства обороны Норвегии и штаб-квартиры НАТО следует ждать официального опровержения сообщения о российском спецназе на территории скандинавской страны.
Вчера, 17:00РИА НовостиПоказалось
"В противном случае они просто подтверждают свою полную некомпетентность, что в Норвегии орудует российский спецназ, а норвежские профи и их коллеги по НАТО об этом даже не знают. Это ущерб репутации НАТО. Еще раз хочу с полной ответственностью подчеркнуть, что никакого российского спецназа на территории Норвегии не было и нет", - отметил эксперт.