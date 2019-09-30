Эксперт прокомментировал фейк о российском спецназе в Норвегии

Информация о российском спецназе на Шпицбергене не соответствует действительности, заявило российское посольство в Норвегии. Политолог Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik предположил, чем была вызвана эта публикация в норвежских СМИ.

"Российский спецназ в Норвегии" ‒ часть информационной войны Информация о российском спецназе на Шпицбергене не соответствует действительности, заявило российское посольство в Норвегии. Политолог Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik предположил, чем была вызвана эта публикация в норвежских СМИ.

"В противном случае они просто подтверждают свою полную некомпетентность, что в Норвегии орудует российский спецназ, а норвежские профи и их коллеги по НАТО об этом даже не знают. Это ущерб репутации НАТО. Еще раз хочу с полной ответственностью подчеркнуть, что никакого российского спецназа на территории Норвегии не было и нет", - отметил эксперт.