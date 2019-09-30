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РИА Новости

В Иране готовы к переговорам по безопасности в Персидском заливе

12:29 30.09.2019
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© U.S. Navy photoЭсминец USS McFaul (DDG 74) в Персидском заливе. 11 июня 2019
Эсминец USS McFaul (DDG 74) в Персидском заливе. 11 июня 2019
© U.S. Navy photo
Эсминец USS McFaul (DDG 74) в Персидском заливе. 11 июня 2019. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 30 сен – РИА Новости. Тегеран готов к более серьезным переговорам по инициативе безопасности в Персидском заливе, с которой с трибуны Генассамблеи ООН выступил президент Ирана Хасан Роухани, сообщил официальный представитель правительства страны Али Рабии.
"Сейчас ни одна страна не сможет проигнорировать этот проект (по безопасности в Персидском заливе – ред.). Иран готов к более детальным переговорам по этому вопросу", - сказал он в ходе пресс-конференции, показанной на сайте правительства.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
27 сентября, 22:54РИА Новости
Лавров призвал Совбез ООН помогать урегулированию в Персидском заливе
Рабии отметил, что Иран готов серьезно обсуждать этот вопрос.
По его словам, предложение президента Ирана отличается от создаваемой США коалиции по безопасности Персидского залива тем, что Тегеран опирается при выстраивании безопасности на страны этого региона.
В свою очередь, представитель МИД Ирана Аббас Мусави в понедельник в ходе брифинга сообщил, что ведомство вскоре намерено обнародовать детали этой инициативы.
Роухани на фоне попыток США создать свою коалицию по обеспечению безопасности вод рядом с Ираном фактически предложил альтернативный вариант - создать региональную коалицию под название "Коалиция надежды", выступив с "Ормузской мирной инициативой" (по названию Ормузского пролива, соединяющего Персидский и Оманский заливы) по безопасности на протяжении этого водного маршрута.
Как сообщал президент Ирана, коалиция будет действовать на основании принципов взаимоуважения, равенства, диалога, уважения территориальной целостности, мирного урегулирования всех противоречий, а также на принципе "ненападения и невмешательства во внутренние дела друг друга".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
27 сентября, 22:52РИА Новости
Лавров отметил стремление стран Персидского залива к деэскалации
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Аббас МусавиАли РабииХасан РоуханиИранВ мире
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