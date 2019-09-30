В Иране готовы к переговорам по безопасности в Персидском заливе

ТЕГЕРАН, 30 сен – РИА Новости. Тегеран готов к более серьезным переговорам по инициативе безопасности в Персидском заливе, с которой с трибуны Генассамблеи ООН выступил президент Ирана Хасан Роухани, сообщил официальный представитель правительства страны Али Рабии.

"Сейчас ни одна страна не сможет проигнорировать этот проект (по безопасности в Персидском заливе – ред.). Иран готов к более детальным переговорам по этому вопросу", - сказал он в ходе пресс-конференции, показанной на сайте правительства.

Рабии отметил, что Иран готов серьезно обсуждать этот вопрос.

По его словам, предложение президента Ирана отличается от создаваемой США коалиции по безопасности Персидского залива тем, что Тегеран опирается при выстраивании безопасности на страны этого региона.

В свою очередь, представитель МИД Ирана Аббас Мусави в понедельник в ходе брифинга сообщил, что ведомство вскоре намерено обнародовать детали этой инициативы.

Роухани на фоне попыток США создать свою коалицию по обеспечению безопасности вод рядом с Ираном фактически предложил альтернативный вариант - создать региональную коалицию под название "Коалиция надежды", выступив с "Ормузской мирной инициативой" (по названию Ормузского пролива, соединяющего Персидский и Оманский заливы) по безопасности на протяжении этого водного маршрута.