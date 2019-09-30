Москвичей попросили быть осторожнее на дорогах из-за погоды

Ранее специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк рассказала РИА Новости, что в понедельник москвичей ожидает пасмурная погода с небольшими дождями, температурой в пределах 12-14 градусов и ветром со скоростью 3-8 метров в секунду.

"Осторожнее на дорогах - может быть много мелких ДТП. Ну и не паркуйтесь под деревьями/щитами, конечно", - говорится в сообщении.