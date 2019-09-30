Бывшего президента Армении перевели из СИЗО в медцентр

ЕРЕВАН, 30 сен — РИА Новости. Бывший президент Армении Роберт Кочарян переведен из СИЗО больницу, где проходит медобследование, сообщила в понедельник РИА Новости пресс-секретарь уголовно-исполнительного управления Минюста Нона Навикян.
"Кочарян находится в медицинском центре "Измирлян", где проходит медицинское обследование", — сказала Навикян. Другие подробности она не привела.
Глава офиса Кочаряна Виктор Согомонян заявил РИА Новости, что экс-президент проходит плановое обследование.
Ранее Конституционный суд Армении признал антиконституционной и недействительной статью УПК, перечисляющую случаи, при которых уголовное преследование невозможно. Такое решение было принято с учетом того, что статья не предусматривает неприкосновенности должностных лиц, наделенных особой защитой. Адвокаты Кочаряна подали ходатайство в суд первой инстанции Еревана, требуя его освобождения.
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Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Экс-президенту вменяется также получение взятки в особо крупных размерах. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. В 2018 году Кочаряна дважды арестовывали. В конце июня он был арестован в третий раз.