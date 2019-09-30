Бывшего президента Армении перевели из СИЗО в медцентр

Бывший президент Армении Роберт Кочарян во время слушаний о свержении конституционного строя в Ереване

ЕРЕВАН, 30 сен — РИА Новости. Бывший президент Армении Роберт Кочарян переведен из СИЗО больницу, где проходит медобследование, сообщила в понедельник РИА Новости пресс-секретарь уголовно-исполнительного управления Минюста Нона Навикян.

"Кочарян находится в медицинском центре "Измирлян", где проходит медицинское обследование", — сказала Навикян. Другие подробности она не привела.

Глава офиса Кочаряна Виктор Согомонян заявил РИА Новости, что экс-президент проходит плановое обследование.

Ранее Конституционный суд Армении признал антиконституционной и недействительной статью УПК, перечисляющую случаи, при которых уголовное преследование невозможно. Такое решение было принято с учетом того, что статья не предусматривает неприкосновенности должностных лиц, наделенных особой защитой. Адвокаты Кочаряна подали ходатайство в суд первой инстанции Еревана, требуя его освобождения.