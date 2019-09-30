Саратовский депутат погиб в ДТП

САРАТОВ, 30 сен - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Депутат муниципального собрания Федоровского района Саратовской области Азамат Душалов погиб в ДТП, сообщили РИА Новости в понедельник в районной администрации.

"Да, мы подтверждаем гибель депутата Душалова в ДТП", - сказала собеседница агентства.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД, ДТП произошло в воскресенье вечером на трассе в Энгельсском районе Саратовской области.