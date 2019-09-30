Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-30T12:22Z
https://ria.ru/20190930/1559271317.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/151849/23/1518492397_0:158:3077:1889_1036x0_80_0_0_a8ebeb3531f333efd4f14ae1dcfbc89d.jpg
РИА Новости

Саратовский депутат погиб в ДТП

12:20 30.09.2019 (обновлено: 12:22 30.09.2019)
6461
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 30 сен - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Депутат муниципального собрания Федоровского района Саратовской области Азамат Душалов погиб в ДТП, сообщили РИА Новости в понедельник в районной администрации.
"Да, мы подтверждаем гибель депутата Душалова в ДТП", - сказала собеседница агентства.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе областного управления ГИБДД, ДТП произошло в воскресенье вечером на трассе в Энгельсском районе Саратовской области.
"По предварительным данным, 43-летний водитель автомобиля Toyota Corolla не выбрал безопасной скорости движения, не справился с управлением и допустил опрокидывание машины. В результате ДТП водитель и 17-летняя пассажирка с травмами доставлены в больницу, 42-летний пассажир от полученных травм скончался на месте", - сообщили в пресс-службе.
Автомобиль скорой помощи
Вчера, 09:43РИА Новости
В ДТП с автобусом под Челябинском погиб человек
6211012
Обсудить 0
ГИБДД МВД РФСаратовская областьПроисшествия
Рекомендуем
Полиция
СМИ: в Москве гастарбайтер изнасиловал женщину и ее семилетнего сына
РИА
Новости
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Перми после исчезновения 15-летней девочки возбудили дело
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Хакасии женщина позволила знакомому за деньги изнасиловать своих дочерей
Задержание
В Германии задержали брата погибшей в Испании девочки из России
Лента
новостей
Девушка во время фотосессии в отделе Тверского ОВД
В Москве девушка устроила откровенную фотосессию в форме в отделе полиции
Стоп-кадр видео из телефона Михаила Хачатуряна
Хачатурян снимал издевательства над дочерьми на видео
Сало
В Москве мужчина насмерть подавился салом в темноте
Сергей Лавров на презентации фотографий и документов по истории советско- и российско-китайского взаимодействия по случаю 70-летия дипломатических отношений с КНР
МИД прокомментировал "шумиху" в Грузии после встречи Лаврова и Залкалиани
Заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы. 30 сентября 2019
Грузия устроила протест против возвращения России в ПАСЕ
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
В Белгородской области четыре человека пострадали в ДТП
Сауна
В Татарстане женщина с другом насиловали мужчин в сауне
ЛГБТ-парад КиевПрайд-2016
Украинского военного жестоко избили после признания в гомосексуальности
Министерство финансов США в Вашингтоне
США внесли в санкционные списки ряд россиян
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:11Эксперты назвали действия Трампа по Украине серьезной базой для импичмента
09:03На Сахалине уволили санитарку, подозреваемую в смерти ребенка
09:01На параде в Пекине впервые показали беспилотник "Острый меч"
09:01СМИ: сокращение чиновников может обойтись в почти пять миллиардов рублей
09:01Китай представил новые баллистические ракеты подводных лодок "Цзюйлан-2"
09:00На Тайване обрушился мост, есть пострадавшие
08:57Минобороны подало иск к РКК "Энергия" на пять миллиардов рублей
08:56В Сургуте шесть человек пострадали в крупном ДТП
08:55Силовики разместили в Донбассе тяжелую артиллерию, заявили в ДНР
08:52На Сахалине проверят детский дом после гибели воспитанницы
08:49Глава РЖД рассказал о тестировании технологии 5G-связи
08:44Прощание с Марком Захаровым состоится в "Ленкоме" во вторник
08:33В дагестанском селе семь человек отравились угарным газом в частном доме
08:30США не должны диктовать Индии, у кого покупать вооружение, заявили в Дели
08:28Cиловики 15 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
08:19В Москве зафиксировали рекордно низкое атмосферное давление для 1 октября
08:11В Петербурге закрыли затворы дамбы из-за угрозы наводнения
07:54Житель Благовещенска напал с ножом на сотрудницу офиса микрозаймов
07:45В Японском море вблизи Приморья произошло землетрясение
07:42Военные и полиция заявили о поддержке президента Перу
Лента новостейМолния