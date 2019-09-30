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РИА Новости

Встреча в Москве по Афганистану может пройти в октябре, заявил Кабулов

12:18 30.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСпецпредставитель президента РФ в Афганистане, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов
Спецпредставитель президента РФ в Афганистане, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Спецпредставитель президента РФ в Афганистане, директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов . Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Встреча спецпредставителей России, США, Китая и Пакистана по Афганистану может пройти в Москве в октябре, даты прорабатываются, заявил журналистам спецпредставитель РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
"В Москве мы, возможно, соберемся в рамках "тройки", расширенной "тройки" Россия, США, Китай, Пакистан. Мы сейчас работаем над этим, точной даты нет. Мы бы хотели провести", - сказал Кабулов.
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По его словам, такая встреча может пройти на уровне спецпредставителей стран по Афганистану.
"Мы в принципиальном плане договорились об этом и с американцами, и с китайцами. По датам работаем. В октябре все это произойдет", - добавил он.
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