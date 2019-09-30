Встреча в Москве по Афганистану может пройти в октябре, заявил Кабулов

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Встреча спецпредставителей России, США, Китая и Пакистана по Афганистану может пройти в Москве в октябре, даты прорабатываются, заявил журналистам спецпредставитель РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

"В Москве мы, возможно, соберемся в рамках "тройки", расширенной "тройки" Россия, США, Китай, Пакистан. Мы сейчас работаем над этим, точной даты нет. Мы бы хотели провести", - сказал Кабулов.

По его словам, такая встреча может пройти на уровне спецпредставителей стран по Афганистану.