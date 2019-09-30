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РИА Новости

Жителей Бангкока призвали надеть маски из-за загрязненного воздуха

12:16 30.09.2019
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкПрохожие в деловом центре Бангкока
Прохожие в деловом центре Бангкока
© РИА Новости / Павел Львов
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Прохожие в деловом центре Бангкока. Архивное фото
БАНГКОК, 30 сен – РИА Новости. Уровень загрязнения воздуха пылевыми микрочастицами в столице Таиланда снова сильно превысил норму, говорится в заявлении национального экологического департамента, выпущенном в понедельник.
"Уровень загрязнения воздуха в 29 из 50 районов Бангкока превышает норму, составляющую 50 микрограммов на кубический метр. В ряде районов за последние двое суток уровень загрязнения воздуха вырос до78 микрограммов на кубический метр", - говорится в заявлении, с которым выступил в понедельник руководитель департамента Пралонг Дамронгтхаи в эфире телеканала Thai PBS.
Он предупредил граждан, страдающих хроническими респираторными заболеваниями, о необходимости оставаться в кондиционированных помещениях и не выходить на улицу без необходимости.
В тот же день премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан-Оча в сообщениях на своём твиттер-аккаунте и на странице в соцсети Фейсбук призвал население Бангкока надеть маски и респираторы при выходе на улицы города, и не выходить из помещений, если этого можно избежать. Премьер также призвал промышленные предприятия уменьшить дымные выбросы в атмосферу.
Работа фотографа Тома Хагена
10 сентября, 18:41РИА Новости
Новый облик Земли: загрязненные реки и тающие ледники
Сильное загрязнение воздуха в Бангкоке нехарактерно для сентября, периода окончания сезона дождей, когда почти ежедневно сильные ливни прибивают всю находящуюся в воздухе пыль к земле. Однако в последние трое суток сильных дождей в Бангкоке не было, а также стояла безветренная погода, благодаря чему над городом повис смог, состоящий из дизельной сажи от автомобилей и пылевых частиц микронного размера.
Бангкок в последние годы часто оказывается на 3 или 4 месте в мире по загрязненности атмосферы.
На улицах Бангкока в понедельник многие носят маски, однако пока ещё немало людей обходятся без средств защиты от пыли.
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