Жителей Бангкока призвали надеть маски из-за загрязненного воздуха

БАНГКОК, 30 сен – РИА Новости. Уровень загрязнения воздуха пылевыми микрочастицами в столице Таиланда снова сильно превысил норму, говорится в заявлении национального экологического департамента, выпущенном в понедельник.

"Уровень загрязнения воздуха в 29 из 50 районов Бангкока превышает норму, составляющую 50 микрограммов на кубический метр. В ряде районов за последние двое суток уровень загрязнения воздуха вырос до78 микрограммов на кубический метр", - говорится в заявлении, с которым выступил в понедельник руководитель департамента Пралонг Дамронгтхаи в эфире телеканала Thai PBS.

Он предупредил граждан, страдающих хроническими респираторными заболеваниями, о необходимости оставаться в кондиционированных помещениях и не выходить на улицу без необходимости.

В тот же день премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан-Оча в сообщениях на своём твиттер-аккаунте и на странице в соцсети Фейсбук призвал население Бангкока надеть маски и респираторы при выходе на улицы города, и не выходить из помещений, если этого можно избежать. Премьер также призвал промышленные предприятия уменьшить дымные выбросы в атмосферу.

Сильное загрязнение воздуха в Бангкоке нехарактерно для сентября, периода окончания сезона дождей, когда почти ежедневно сильные ливни прибивают всю находящуюся в воздухе пыль к земле. Однако в последние трое суток сильных дождей в Бангкоке не было, а также стояла безветренная погода, благодаря чему над городом повис смог, состоящий из дизельной сажи от автомобилей и пылевых частиц микронного размера.

Бангкок в последние годы часто оказывается на 3 или 4 месте в мире по загрязненности атмосферы.