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РИА Новости

Доля фальсифицированной молочки в ряде регионов упала на 30-50%

12:13 30.09.2019
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© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкПроизводство молочных продуктов
Производство молочных продуктов
© РИА Новости / Антон Вергун
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Производство молочных продуктов. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Уровень фальсифицированной молочной продукции в ряде регионов России в результате работы системы электронной ветеринарной сертификации "Меркурий" снизился по отдельным товарам на 30-50%, сообщила журналистам пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.
Российские производители с 1 июля 2018 года должны оформлять электронные ветеринарные сертификаты (ЭВС) на животноводческую продукцию в системе "Меркурий", однако для ряда продуктов это требование было отложено. С 1 июля 2019 года обязательным стало оформление ЭВС на всю готовую животноводческую продукцию, кроме части молочных продуктов. Питьевое молоко, кисломолочная продукция в потребительской упаковке и мороженое войдут в "Меркурий" с 1 ноября.
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По словам Мелано, производители отмечают такой позитивный эффект от работы "Меркурия", как снижение доли фальсифицированной продукции на российских прилавках. "Так, согласно анализу, проведенного службой, уровень фальсификата в отдельных регионах страны по некоторым товарам снизился на 30-50%", - сказала представитель ведомства.
"До конца года Россельхознадзор ожидает повышение этого показателя до 80%. Детали проведенного исследования служба сможет опубликовать уже в декабре", - добавила она.
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