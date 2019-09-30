Доля фальсифицированной молочки в ряде регионов упала на 30-50%

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Уровень фальсифицированной молочной продукции в ряде регионов России в результате работы системы электронной ветеринарной сертификации "Меркурий" снизился по отдельным товарам на 30-50%, сообщила журналистам пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.

Российские производители с 1 июля 2018 года должны оформлять электронные ветеринарные сертификаты (ЭВС) на животноводческую продукцию в системе "Меркурий", однако для ряда продуктов это требование было отложено. С 1 июля 2019 года обязательным стало оформление ЭВС на всю готовую животноводческую продукцию, кроме части молочных продуктов. Питьевое молоко, кисломолочная продукция в потребительской упаковке и мороженое войдут в "Меркурий" с 1 ноября.

По словам Мелано, производители отмечают такой позитивный эффект от работы "Меркурия", как снижение доли фальсифицированной продукции на российских прилавках. "Так, согласно анализу, проведенного службой, уровень фальсификата в отдельных регионах страны по некоторым товарам снизился на 30-50%", - сказала представитель ведомства.