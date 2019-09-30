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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Россия поможет сирийцам в организации обучения русскому языку в школах

12:13 30.09.2019 (обновлено: 15:38 30.09.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкШкольники на открытии школы в районе Барза в Дамаске, отремонтированной на собранные в России средства
Школьники на открытии школы в районе Барза в Дамаске, отремонтированной на собранные в России средства
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Школьники на открытии школы в районе Барза в Дамаске, отремонтированной на собранные в России средства. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Россия окажет методическую и иную помощь Сирии в преподавании русского языка в школах, сообщил в понедельник ответственный секретарь Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ Сергей Мельников по итогам поездки российской делегации в Сирию.
Члены делегации межрелигиозной рабочей группы Совета по взаимодействию с религиозными объединениями побывали с 21 по 25 сентября в Сирии с гуманитарной миссией. В состав делегации вошли главы и представители основных христианских и мусульманских общин России, а также общественных организаций. По словам Мельникова, в ходе встреч с сирийскими министрами вакуфов и просвещения поднималась, в том числе, тема преподавания в стране русского языка.
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"Самое главное, о чем мы еще говорили, - это о намерении сирийцев преподавать русский язык в качестве второго иностранного, и министр просвещения такое предложение озвучил. Процесс уже идет. Он сказал нам, что у него была встреча с нашим министром просвещения Ольгой Васильевой, и там этот вопрос обсуждался", - сказал Мельников на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
По его словам, в ближайшее время пройдет заседание Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ под председательством руководителя администрации президента Антона Вайно, на котором будут обсуждаться дальнейшие действия.
"В частности, это, безусловно, (будет - ред.) некая просьба к министерству просвещения проработать вопрос об оказании содействия в преподавании русского языка. Это может быть подготовка методистов и какие-то другие формы", - сказал Мельников.
Председатель ЦРО Духовного Управления мусульман Республики Татарстан Камиль Самигуллин и представитель администрации президента РФ Сергей мельников (справа) на открытии школы в районе Барза в Дамаске, отремонтированной на собранные в России средства.
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Представитель совета привел данные сирийской стороны, согласно которым до начала боевых действий в Сирии было около 20 тысяч общеобразовательных школ, а к настоящему времени их количество сократилось вдвое, до примерно 10 тысяч учебных заведений. При этом сирийцы уже восстановили 700 школ.
"Мы почувствовали, что, собственно, продовольственная помощь уже менее востребована, речь идет о достаточно серьезных инфраструктурных проектах, которые надо реализовывать. Школа – один из них", - сказал Мельников, говоря о своих впечатлениях от гуманитарной поездки в Сирию.
Члены российской делегации, отметил он, "почувствовали неподдельный интерес к России со стороны сирийского народа и особенно детей". "Детей очень сложно обмануть, они говорят искренне. Это был очень искренний интерес, такая глубокая приязнь", - сказал Мельников.
Министерство просвещения Сирии несколько лет назад начало вводить в школьную программу преподавание русского языка в качестве второго иностранного. В августе этого года президент Сирии Башар Асад попросил депутата Госдумы Дмитрия Саблина, приехавшего с визитом в эту страну, подключиться к решению проблемы нехватки учителей русского языка в САР, в том числе предложил создать языковые центры или курсы. Президент Сирии тогда отметил, что все больше сирийцев хотят изучать русский, однако в САР недостаточно преподавателей, поэтому и число учащихся в настоящее время невозможно увеличить.
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3 ноября 2017, 14:18РИА Новости
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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Религия и мировоззрениерелигияОльга ВасильеваАнтон ВайноГосдума РФБашар АсадСирияРоссияВ мире
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