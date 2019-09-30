Россия поможет сирийцам в организации обучения русскому языку в школах

Школьники на открытии школы в районе Барза в Дамаске, отремонтированной на собранные в России средства. Архивное фото

Школьники на открытии школы в районе Барза в Дамаске, отремонтированной на собранные в России средства

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Россия окажет методическую и иную помощь Сирии в преподавании русского языка в школах, сообщил в понедельник ответственный секретарь Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ Сергей Мельников по итогам поездки российской делегации в Сирию.

Члены делегации межрелигиозной рабочей группы Совета по взаимодействию с религиозными объединениями побывали с 21 по 25 сентября в Сирии с гуманитарной миссией. В состав делегации вошли главы и представители основных христианских и мусульманских общин России, а также общественных организаций. По словам Мельникова, в ходе встреч с сирийскими министрами вакуфов и просвещения поднималась, в том числе, тема преподавания в стране русского языка.

"Самое главное, о чем мы еще говорили, - это о намерении сирийцев преподавать русский язык в качестве второго иностранного, и министр просвещения такое предложение озвучил. Процесс уже идет. Он сказал нам, что у него была встреча с нашим министром просвещения Ольгой Васильевой, и там этот вопрос обсуждался", - сказал Мельников на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

По его словам, в ближайшее время пройдет заседание Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ под председательством руководителя администрации президента Антона Вайно, на котором будут обсуждаться дальнейшие действия.

"В частности, это, безусловно, (будет - ред.) некая просьба к министерству просвещения проработать вопрос об оказании содействия в преподавании русского языка. Это может быть подготовка методистов и какие-то другие формы", - сказал Мельников.

Представитель совета привел данные сирийской стороны, согласно которым до начала боевых действий в Сирии было около 20 тысяч общеобразовательных школ, а к настоящему времени их количество сократилось вдвое, до примерно 10 тысяч учебных заведений. При этом сирийцы уже восстановили 700 школ.

"Мы почувствовали, что, собственно, продовольственная помощь уже менее востребована, речь идет о достаточно серьезных инфраструктурных проектах, которые надо реализовывать. Школа – один из них", - сказал Мельников, говоря о своих впечатлениях от гуманитарной поездки в Сирию.

Члены российской делегации, отметил он, "почувствовали неподдельный интерес к России со стороны сирийского народа и особенно детей". "Детей очень сложно обмануть, они говорят искренне. Это был очень искренний интерес, такая глубокая приязнь", - сказал Мельников.