Пресс-конференция главы Комитета ГД РФ по экономической политике С.Жигарева

посвященная обсуждению в парламенте законопроекта о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания площадью до 20 квадратных метров, которые находятся в жилых домах.
Необходимость законопроекта вызвана большим количеством жалоб от жителей многоквартирных домов на нарушение общественного порядка. О том, как будет регулироваться этот вопрос, с какими трудностями столкнулись законодатели, и на что нацелен законопроект, пойдет речь в ходе мероприятия.
На пресс-конференции будут также обсуждены другие вопросы работы Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству в период осенней сессии.
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Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
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Необходимость законопроекта вызвана большим количеством жалоб от жителей многоквартирных домов на нарушение общественного порядка. О том, как будет регулироваться этот вопрос, с какими трудностями столкнулись законодатели, и на что нацелен законопроект, пойдет речь в ходе мероприятия.
На пресс-конференции будут также обсуждены другие вопросы работы Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству в период осенней сессии.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Бизнес зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/