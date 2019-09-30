Пресс-конференция главы Комитета ГД РФ по экономической политике С.Жигарева

15

3 октября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция председателя Комитета Государственной Думы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергея ЖИГАРЕВА,