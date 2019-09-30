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РИА Новости

Пресс-конференция главы Комитета ГД РФ по экономической политике С.Жигарева

12:07 30.09.2019
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3 октября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция председателя Комитета Государственной Думы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергея ЖИГАРЕВА,
посвященная обсуждению в парламенте законопроекта о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания площадью до 20 квадратных метров, которые находятся в жилых домах.

Необходимость законопроекта вызвана большим количеством жалоб от жителей многоквартирных домов на нарушение общественного порядка. О том, как будет регулироваться этот вопрос, с какими трудностями столкнулись законодатели, и на что нацелен законопроект, пойдет речь в ходе мероприятия.

На пресс-конференции будут также обсуждены другие вопросы работы Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству в период осенней сессии.

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