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РИА Новости
Культура

В Крыму стартует заключительная смена форума "Таврида"

12:07 30.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанкФестиваль "Таврида – АРТ" в Крыму
Фестиваль Таврида – АРТ в Крыму
© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
Фестиваль "Таврида – АРТ" в Крыму. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Заключительная смена форума "Таврида" стартует в понедельник в Крыму и продлится до 5 октября, сообщает пресс-служба проекта.
Форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" проводится в Крыму с 2015 года. В 2019 году проект расширился до формата арт-кластера и теперь включает в себя традиционный форум (проводится с 11 мая по 5 октября), фестиваль творческих сообществ "Таврида-Арт" (проходил с 20 по 26 августа). Также идет строительство стационарного образовательного центра "Арт-резиденция "Таврида" (окончание строительства планируется в 2022 году). Три завершающие смены форума - "Таврида танцы", "Таврида арт" и "Таврида лит" - проводятся в формате "арт-резиденций", который дает участникам больше пространства для свободного творчества.
Фестиваль Таврида – АРТ в Крыму
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"Тридцатого сентября в рамках форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида 5.0" стартует заключительная в 2019 году творческая резиденция – "Таврида лит". До 5 октября здесь соберутся 200 писателей, поэтов и литературных критиков со всей страны", - говорится в сообщении пресс-службы с уточнением, что лучшие работы участников будут напечатаны в "Литературной газете".
В заключительной в 2019 году смене примут участие молодые авторы, эксперты и лауреаты ведущих литературных премий России. В рамках смены пройдут творческие встречи с писателями Сергеем Шаргуновым, Романом Сенчиным, Ольгой Новиковой, а также с публицистом, политологом и телеведущим Анатолием Вассерманом.
В пресс-службе проекта напомнили, что участники традиционно смогут принять участие в грантовом конкурсе и получить до 3 миллионов рублей на реализацию своих творческих проектов.
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