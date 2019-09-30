Россия признает выборы в Афганистане, если подтвердится их честность

Мужчины во время регистрации перед голосованием на одном из избирательных участков Кабула. 20 октября 2018

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Москва может признать итоги выборов в Афганистане, если официально будет подтверждена их честность и открытость, которые пока вызывают вопросы у России, заявил журналистам спецпредставитель РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

"Мы будем следить, в какой степени они были честными и прозрачными. Это большой вопрос", - сказал Кабулов.

"Мы признаем, если официально будет подтверждено, что да, при низкой явке эти выборы все-таки были близки к чему-то, что мы называем честными и прозрачными - мы признаем. Но все-таки, это дело афганского народа, и не наше признание важно, а чтобы афганский народ признал победителя легитимным. Пока об этом рано говорить, официальные итоги будут 19 октября, давайте подождём", - добавил он.

Президентские выборы в Афганистане состоялись в субботу. Голосование проходило при усиленных мерах безопасности на фоне заявления радикальной группировки "Талибан" о намерении его сорвать. Как сообщило в субботу агентство Пажвак, не менее 32 человек погибли, еще 123 человека пострадали в результате 113 атак в день выборов. Агентство Khaama Press со ссылкой на пресс-релиз Национального директората безопасности сообщило о том, что ликвидировано 34 боевика, еще 18 талибов задержано.

Участие в выборах принимали 15 кандидатов, среди которых эксперты выделяли действующего президента Ашрафа Гани и его конкурента на выборах 2014 года, а ныне главу исполнительной власти Абдуллу Абдуллу. Изначально кандидатов было 18, позже трое сняли свои кандидатуры, двое из них выступили в поддержку действующего президента.