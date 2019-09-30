Пресс-конференция президента РАН Александра Сергеева

В конце сентября исполнилось шесть лет с момента подписания Федерального закона "О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Новая реформа положила начало периоду турбулентности в отечественной науке. В связи с этим был проведен опрос мнений всех членов академии наук, членов-корреспондентов РАН и профессоров РАН.
Участники отвечали на вопросы о том, как изменилось в целом за прошедшие шесть лет положение дел в российской науке, на каком уровне находятся российские исследования сейчас, как реформа повлияла на состояние дел в конкретных областях науки и др. Анкета была разослана по электронным адресам полного списка академиков, профессоров и членов-корреспондентов РАН 26 сентября. Опрос проводился анонимно путем электронного голосования. 30 сентября в 12:00 прием ответов заканчивается.
В ходе мероприятия глава РАН ответит и на другие вопросы, интересующие СМИ.
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Участники отвечали на вопросы о том, как изменилось в целом за прошедшие шесть лет положение дел в российской науке, на каком уровне находятся российские исследования сейчас, как реформа повлияла на состояние дел в конкретных областях науки и др. Анкета была разослана по электронным адресам полного списка академиков, профессоров и членов-корреспондентов РАН 26 сентября. Опрос проводился анонимно путем электронного голосования. 30 сентября в 12:00 прием ответов заканчивается.
В ходе мероприятия глава РАН ответит и на другие вопросы, интересующие СМИ.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/