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РИА Новости

Пресс-конференция президента РАН Александра Сергеева

12:04 30.09.2019 (обновлено: 13:22 30.09.2019)
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1 октября в 14:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция президента Российской академии наук Александра СЕРГЕЕВА.
В конце сентября исполнилось шесть лет с момента подписания Федерального закона "О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Новая реформа положила начало периоду турбулентности в отечественной науке. В связи с этим был проведен опрос мнений всех членов академии наук, членов-корреспондентов РАН и профессоров РАН.
Участники отвечали на вопросы о том, как изменилось в целом за прошедшие шесть лет положение дел в российской науке, на каком уровне находятся российские исследования сейчас, как реформа повлияла на состояние дел в конкретных областях науки и др. Анкета была разослана по электронным адресам полного списка академиков, профессоров и членов-корреспондентов РАН 26 сентября. Опрос проводился анонимно путем электронного голосования. 30 сентября в 12:00 прием ответов заканчивается.

В ходе мероприятия глава РАН ответит и на другие вопросы, интересующие СМИ.

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Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
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