В МИД считают, что сами афганцы могут не признать итоги выборов в стране

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. В Москве считают, что сами афганцы могут не признать итоги президентских выборов в стране в связи со сложностями при голосовании, заявил журналистам спецпредставитель РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

Президентские выборы в Афганистане состоялись в субботу. Голосование проходило при усиленных мерах безопасности на фоне заявления радикальной группировки "Талибан" о намерении его сорвать. Как сообщило в субботу агентство Пажвак, не менее 32 человек погибли, еще 123 человека пострадали в результате 113 атак в день выборов. Агентство Khaama Press со ссылкой на пресс-релиз Национального директората безопасности сообщило о том, что ликвидировано 34 боевика, еще 18 талибов задержано.