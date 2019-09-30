Генсек ООН поблагодарил афганцев, не побоявшихся прийти на выборы

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поприветствовал проведение президентских выборов в Афганистане и поблагодарил афганцев, принявших в них участие, несмотря на сложную ситуацию с безопасностью, следует из заявления его представителя.

В Афганистане в субботу состоялись президентские выборы. Голосование проходило при усиленных мерах безопасности на фоне заявления радикальной группировки "Талибан" о намерении его сорвать. Как сообщило в субботу агентство Пажвак, не менее 32 человек погибли, еще 123 человека пострадали в результате 113 атак в день выборов. Агентство Khaama Press со ссылкой на пресс-релиз Национального директората безопасности сообщило о том, что ликвидировано 34 боевика, еще 18 талибов задержано.

"Генеральный секретарь приветствует проведение президентских выборов в Афганистане 28 сентября. Он выражает признательность всем афганцам, которые выразили свою демократическую позицию и отстояли свое избирательное право, не побоявшись проблем с безопасностью", - говорится в заявлении официального представителя генерального секретаря ООН по Афганистану.

Также сообщается, что Гутерреш поприветствовал решение афганцев проголосовать на избирательных участках через урны для голосования. При этом он заявил, что необходимо "предоставить избирательным органам возможность полностью выполнять свои обязанности", в том числе и "рассмотрение любых жалоб".

Предыдущие президентские выборы состоялись в 2014 году. Победу тогда одержал Ашраф Гани, его прямым конкурентом был нынешний глава исполнительной власти Афганистана Абдулла Абдулла, который выиграл первый тур, но не получил абсолютного большинства, а во втором туре проиграл. Оба они сейчас снова участвуют в гонке и считаются фаворитами.