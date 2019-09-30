Бюро ПАСЕ рекомендовало провести дебаты по протестам в Москве

СТРАСБУРГ, 30 сен - РИА Новости. Глава азербайджанской делегации в ПАСЕ Самед Сеидов сообщил, что Бюро Ассамблеи рекомендовало включить в повестку осенней сессии проведение дебатов по протестным митингам в Москве.

С середины июля в Москве прошло несколько не согласованных с властями митингов, организованных несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы. Полиция задержала на них в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.

"Этот вопрос сначала долго обсуждался. Если мне не изменяет память, это предложение было либералов. Это будет обсуждаться в четверг, московские события. Это Совет Европы, будем смотреть, что они там будут обсуждать", - заявил Сеидов журналистам.

Осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы начинается в понедельник в Страсбурге и продлится до 4 октября, в ней снова после своего июньского возвращения будет участвовать российская делегация.

Как ожидается, в понедельник спецдокладчик ПАСЕ Франк Швабе представит свой доклад о поездке в Россию, а во вторник запланировано выступление президента Франции Эммануэля Макрона.

Ранее глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что в случае рассмотрения ситуации вокруг московских митингов "делегация обязательно будет участвовать в прениях".

В российскую делегацию, которая отправилась в этот раз в ПАСЕ, вошли 11 депутатов Госдумы, ее возглавляет вице-спикер палаты Петр Толстой. Он рассказал журналистам, что на полях Ассамблеи ожидаются двусторонние встречи с парламентариями из других стран, в частности Франции, Германии и Италии, а кроме того возможно общение с новым генсеком СЕ.