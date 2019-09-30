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РИА Новости

Бюро ПАСЕ рекомендовало провести дебаты по протестам в Москве

11:57 30.09.2019
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© РИА Новости / Доминик БутенЗдание Совета Европы
Здание Совета Европы
© РИА Новости / Доминик Бутен
Здание Совета Европы . Архивное фото
СТРАСБУРГ, 30 сен - РИА Новости. Глава азербайджанской делегации в ПАСЕ Самед Сеидов сообщил, что Бюро Ассамблеи рекомендовало включить в повестку осенней сессии проведение дебатов по протестным митингам в Москве.
С середины июля в Москве прошло несколько не согласованных с властями митингов, организованных несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы. Полиция задержала на них в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
"Этот вопрос сначала долго обсуждался. Если мне не изменяет память, это предложение было либералов. Это будет обсуждаться в четверг, московские события. Это Совет Европы, будем смотреть, что они там будут обсуждать", - заявил Сеидов журналистам.
Осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы начинается в понедельник в Страсбурге и продлится до 4 октября, в ней снова после своего июньского возвращения будет участвовать российская делегация.
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Как ожидается, в понедельник спецдокладчик ПАСЕ Франк Швабе представит свой доклад о поездке в Россию, а во вторник запланировано выступление президента Франции Эммануэля Макрона.
Ранее глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что в случае рассмотрения ситуации вокруг московских митингов "делегация обязательно будет участвовать в прениях".
В российскую делегацию, которая отправилась в этот раз в ПАСЕ, вошли 11 депутатов Госдумы, ее возглавляет вице-спикер палаты Петр Толстой. Он рассказал журналистам, что на полях Ассамблеи ожидаются двусторонние встречи с парламентариями из других стран, в частности Франции, Германии и Италии, а кроме того возможно общение с новым генсеком СЕ.
ПАСЕ 26 июня в полном объеме восстановила полномочия российской делегации, которая смогла участвовать в июньской сессии. Дискриминационные меры против российских парламентариев были введены после присоединения Крыма к России.
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