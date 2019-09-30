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РИА Новости

Депутат парламента Азербайджана отказался от мандата из-за скандала в СМИ

11:56 30.09.2019
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© Flickr / European ParliamentЗаседание парламента Азербайджанской Республики
Заседание парламента Азербайджанской Республики
© Flickr / European Parliament
БАКУ, 30 сен – РИА Новости. Депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Рафаэль Джабраилов отказался от своего мандата после того, как СМИ обнародовали факт предоставления им в качестве залога должнику депутатское удостоверение. Такой прецедент в Азербайджане произошел впервые.
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Ранее СМИ сообщили, что на Джабраилова подали в суд из-за долгов. В 2015 году он взял в долг 300 тысяч долларов на строительство дома. Вскоре выяснилось, что он не может выплатить долг. Когда прошли все обговоренные сроки, Джабраилов решил оставить в качестве залога свое удостоверение депутата Милли Меджлиса III и IV созывов. В феврале 2019 года в Апшеронский районный суд был подан иск от имени Тараны Фаталиевой, которая утверждала, что Джабраилов отказывается возвращать ей долг. Суд принял решение в ее пользу. Сам Джабраилов факт долга и залога признал, но не стал давать какие-либо комментарии для СМИ.
"Депутат Милли Меджлиса Рафаэль Джабраилов обратился в парламент в связи с отказом от мандата. Окончательное решение о лишении депутата мандата принимает Центральная избирательная комиссия. Парламент направит обращение в Центральную избирательную комиссию, и она примет решение", - сказал председатель комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли на пленарном заседании в понедельник.
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