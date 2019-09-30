Депутат парламента Азербайджана отказался от мандата из-за скандала в СМИ

Ранее СМИ сообщили, что на Джабраилова подали в суд из-за долгов. В 2015 году он взял в долг 300 тысяч долларов на строительство дома. Вскоре выяснилось, что он не может выплатить долг. Когда прошли все обговоренные сроки, Джабраилов решил оставить в качестве залога свое удостоверение депутата Милли Меджлиса III и IV созывов. В феврале 2019 года в Апшеронский районный суд был подан иск от имени Тараны Фаталиевой, которая утверждала, что Джабраилов отказывается возвращать ей долг. Суд принял решение в ее пользу. Сам Джабраилов факт долга и залога признал, но не стал давать какие-либо комментарии для СМИ.